Всі розділи
ГоловнаГреціяСкладено рейтинг міст з найкращою вуличною їжею у світі
ГреціяІталіяТуризм

Складено рейтинг міст з найкращою вуличною їжею у світі

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
Складено рейтинг міст з найкращою вуличною їжею у світі

Французька столиця визнана найкращим містом для любителів вуличної їжі, а найпопулярнішими там стали млинці.

Париж визнали світовою столицею вуличної їжі, за даними дослідження компанії зі зберігання багажу Radical Storage, проведеного на основі відгуків користувачів Tripadvisor.

За результатами дослідження, 76% закладів вуличної їжі у французькій столиці отримали чотири зірки. Найпопулярнішою вуличною їжею у Парижі визнали млинці – місцева La Creperie посіла перше місце серед вуличної їжі у місті.

Також користувачі Tripadvisor вважають, що у французькій столиці одні з найкращих у Європі вуличних страв Північної Африки та Близького Сходу. Зокрема, в районі Маре туристи зможуть скуштувати смачний фалафель чи хатню халу.

Друге місце у списку посіли Афіни, де особливо рекомендують скуштувати закуску сувлаки, пиріжки з сирною начинкою куру та морепродукти навинос. Також грецька столиця відома своїми солодощами, серед яких особливе місце займе лукумадес – різновид смаженого грецького пончика.

Рим посів третє місце у списку, а піца стала там найпопулярнішою вуличною їжею для туристів. Піцу в італійській столиці подають за шматочками, часто за дуже доступними цінами, роблячи її ідеальним перекушуванням. Туристи також можуть купити пасту навиніс або скуштувати смажене тріскове філе в клярі. На десерт можна скуштувати морозиво джелато або зацукрований каштан із пекарні.

Топ-10 міст для любителів вуличної їжі

  1. Париж, (Франція).
  2. Афіни, (Греція).
  3. Рим, (Італія).
  4. Барселона, (Іспанія).
  5. Будапешт, (Угорщина).
  6. Лондон (Англія).
  7. Дубаї (ОАЕ).
  8. Лісабон (Португалія).
  9. Мадрид (Іспанія).
  10. Амстердам (Нідерланди).

Свіжі новини

Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua

Схожі новини

Популярні рубрики

ТуризмТуреччинаРосіяLifeStyleCOVID Travel NewsУкраїнаСШАЄгипетМедицина

Популярні теми

COVID-19Війна РФ проти УкраїникоронавірусЄвропаПоради туристамкурйозсанкціїАвіаперельотиаеропорт

Соцмережі

Увага

Повна републікація (передрук) матеріалів сайту dip.org.ua у соціальних мережах заборонена. Часткове передрукування (до 30% обсягу матеріалу) можливе за наявності на початку поста активного гіперпосилання на джерело публікації та клікабельного посилання на сторінку dip.org.ua у соціальних мережах.

При використанні матеріалів dip.org.ua на інших інтернет-сайтах пряме активне гіперпосилання на сторінку, що містить оригінал публікації, є обов'язковим. Посилання має бути помітним і розташовуватися на самому початку публікації. Інакше ми лаятимемося.

Сайт може містити контент, який не підходить для перегляду людьми молодше 16 років.

© 2022 DIP - Туристичний портал. Новини туризму