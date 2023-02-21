Складено рейтинг міст з найкращою вуличною їжею у світі

Французька столиця визнана найкращим містом для любителів вуличної їжі, а найпопулярнішими там стали млинці.

Париж визнали світовою столицею вуличної їжі, за даними дослідження компанії зі зберігання багажу Radical Storage, проведеного на основі відгуків користувачів Tripadvisor.

За результатами дослідження, 76% закладів вуличної їжі у французькій столиці отримали чотири зірки. Найпопулярнішою вуличною їжею у Парижі визнали млинці – місцева La Creperie посіла перше місце серед вуличної їжі у місті.

Також користувачі Tripadvisor вважають, що у французькій столиці одні з найкращих у Європі вуличних страв Північної Африки та Близького Сходу. Зокрема, в районі Маре туристи зможуть скуштувати смачний фалафель чи хатню халу.

Друге місце у списку посіли Афіни, де особливо рекомендують скуштувати закуску сувлаки, пиріжки з сирною начинкою куру та морепродукти навинос. Також грецька столиця відома своїми солодощами, серед яких особливе місце займе лукумадес – різновид смаженого грецького пончика.

Рим посів третє місце у списку, а піца стала там найпопулярнішою вуличною їжею для туристів. Піцу в італійській столиці подають за шматочками, часто за дуже доступними цінами, роблячи її ідеальним перекушуванням. Туристи також можуть купити пасту навиніс або скуштувати смажене тріскове філе в клярі. На десерт можна скуштувати морозиво джелато або зацукрований каштан із пекарні.

Топ-10 міст для любителів вуличної їжі