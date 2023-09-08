Всі розділи
ГоловнаГреціяОгидно до нудоти: бари на знаменитому курорті збирали недопиті напої туристів та...
ГреціяТуризм

Огидно до нудоти: бари на знаменитому курорті збирали недопиті напої туристів та продавали їх повторно

Гліб Парфененко
Гліб Парфененко
Огидно до нудоти: бари на знаменитому курорті збирали недопиті напої туристів та продавали їх повторно

Скандал спалахнув на знаменитому курорті Кавос на острові Корфу в Греції. Там раптово з’ясувалося, що бари на цьому знаменитому курорті масово збирали недопиті напої туристів і продавали їх повторно. “Це огидно до нудоти!”, – пише грецька преса.

Галас підняв незалежний податковий орган AADE, до якого приєдналися пильні місцеві поліцейські. Поліцейські провели рейд закладами, підозрюючи їх у ухиленні від сплати податків і торгівлі незаконним алкоголем — і всього за кілька днів з’ясувалися огидні подробиці і відразу кілька барів можуть закрити.

«Бари підозрювалися лише в ухиленні від сплати податків та продажу контрабандного чи фальсифікованого алкоголю, але те, що ми виявили, викликало глибоку тривогу. Мінімум 26 підприємств громадського харчування недбало видали квитанції з транзакцій на приголомшливу суму 286782 долари. Ми знайшли сім барів, де подають напої без маркування номерів лотів», – розповіли перевіряючі.

Подробиці виявились жахливими і нудотними — коли на експертизу до Головного хімічного управління острова було відправлено ці напої, з’ясувалося, що це вкрай дивна суміш. Далі було виявлено, що місцеві бармени збирали недопиті напої в каністри, зберігали їх у бочках, а потім нахабно перепродавали відвідувачам, які нічого не підозрювали, у вигляді шотів.

При цьому поки що грецька преса пише лише про те, що ці бари «закрили на 48 годин і оштрафували на великі суми».

Тим, кому важливим є здоровий спосіб життя, рекомендуємо прочитати: «Вченими названа спеція, що розщеплює жири і допомагає схуднути».

Новини партнерів

Свіжі новини

Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua

Також читайте

Підготовлено Топ-10 чудових островів Середземномор’я, які залишають туристів у захваті

Греція
Журнал The Travel представив своїм читачам Топ-10 островів Середземномор'я,...

Топ-8 найчистіших пляжів у світі на 2022 рік

Австралія
Мальдивські острови Мальдіви знаходяться в Індійському океані і складаються з...

Греція відкриває туристам нові острови, щоб не стати другою Венецією

Греція
Після успіху, якого Греція досягла цього року, коли кількість...

10 найпопулярніших місць у світі, які варто відвідати цього літа

Греція
Один з головних фінансових та економічних центрів Португалії Порту...

Популярні рубрики

ТуризмТуреччинаLifeStyleРосіяCOVID Travel NewsУкраїнаСШАЄгипетМедицина

Популярні теми

COVID-19курйозВійна РФ проти УкраїниЄвропаПоради туристамкоронавірусАвіаперельотисанкціїаеропорт

Соцмережі

Увага

Повна републікація (передрук) матеріалів сайту dip.org.ua у соціальних мережах заборонена. Часткове передрукування (до 30% обсягу матеріалу) можливе за наявності на початку поста активного гіперпосилання на джерело публікації та клікабельного посилання на сторінку dip.org.ua у соціальних мережах.

При використанні матеріалів dip.org.ua на інших інтернет-сайтах пряме активне гіперпосилання на сторінку, що містить оригінал публікації, є обов'язковим. Посилання має бути помітним і розташовуватися на самому початку публікації. Інакше ми лаятимемося.

Сайт може містити контент, який не підходить для перегляду людьми молодше 16 років.

© 2022 DIP - Туристичний портал. Новини туризму