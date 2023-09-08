Огидно до нудоти: бари на знаменитому курорті збирали недопиті напої туристів та продавали їх повторно

Скандал спалахнув на знаменитому курорті Кавос на острові Корфу в Греції. Там раптово з’ясувалося, що бари на цьому знаменитому курорті масово збирали недопиті напої туристів і продавали їх повторно. “Це огидно до нудоти!”, – пише грецька преса.

Галас підняв незалежний податковий орган AADE, до якого приєдналися пильні місцеві поліцейські. Поліцейські провели рейд закладами, підозрюючи їх у ухиленні від сплати податків і торгівлі незаконним алкоголем — і всього за кілька днів з’ясувалися огидні подробиці і відразу кілька барів можуть закрити.

«Бари підозрювалися лише в ухиленні від сплати податків та продажу контрабандного чи фальсифікованого алкоголю, але те, що ми виявили, викликало глибоку тривогу. Мінімум 26 підприємств громадського харчування недбало видали квитанції з транзакцій на приголомшливу суму 286782 долари. Ми знайшли сім барів, де подають напої без маркування номерів лотів», – розповіли перевіряючі.

Подробиці виявились жахливими і нудотними — коли на експертизу до Головного хімічного управління острова було відправлено ці напої, з’ясувалося, що це вкрай дивна суміш. Далі було виявлено, що місцеві бармени збирали недопиті напої в каністри, зберігали їх у бочках, а потім нахабно перепродавали відвідувачам, які нічого не підозрювали, у вигляді шотів.

При цьому поки що грецька преса пише лише про те, що ці бари «закрили на 48 годин і оштрафували на великі суми».

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