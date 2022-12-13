Названо п’ять незвичайних законів, за порушення яких туристам за кордоном загрожують штрафи та ув’язнення

П’ять законів, про які турист може не знати, але які загрожують йому штрафом і навіть тюремним ув’язненням, представили днями в іноземній пресі. Причому йдеться про популярні у українців країни — у тому числі європейські, такі як Італія та Греція, а також екзотичні країни, які для українців не дуже актуальні.

Отже, наводимо п’ять незвичайних законів:

Німеччина – перехід вулиці на червоний. Багато хто знає про дисциплінованість німців, готових стояти на «червоний» сигнал світлофора навіть на безлюдній та безмашинній вулиці. Але не всі курсі, що ця дисциплінованість підкріплюється жорсткими штрафами. У Німеччині вихід на червоний вважається переходом вулиці у недозволеному місці — і за це накладається штраф. У розмірі, до речі, від 5 до 10 євро.

Італія – годування голубів. У Венеції законодавчо заборонено годувати птахів. Причому штраф з туриста, захопленого на місці злочину – у процесі підкидання птахам навіть крихт від піци – дуже чималий: бідолаха ризикує заплатити за це до 700 євро (понад 30 тис. гривень). Втім, Італія, а особливо Венеція, взагалі багата на різноманітні штрафи з туристів — з ними перед поїздкою бажано ознайомитися окремо, щоб бюджет не постраждав.

Греція – ніяких жіночих шпильок на Акрополі. Мало хто з туристів знає, але з 2009 року влада Греції заборонила туристкам носити високі підбори, відвідуючи Парфенон, і в цілому Акрополь в Афінах. Офіційна причина в тому, що підбори можуть зашкодити «історичному» мармуру. Сума штрафу не уточнюється. Але додамо — оскільки рівний асфальт у даної історичної зони — тільки там, де під’їжджають туристичні автобуси і розташовані каси, решта ж територія музею — це історичне мощення, тобто нерівний і досить слизький мармур, є ризик заплатити за гарні туфлі на шпильках, у кращому разі вивихом… Є й розрада — на решті території Греції носити шпильки можна скільки завгодно.

Барбадос та інші екзотичні острови – штраф за камуфляж. Вирушати рибалити на екзотичних островах у улюбленому рибальському камуфляжі категорично не варто — попереджають джерела. Можна “спіймати” навіть тюремний термін. Це стосується доброго десятка тропічних країн, включаючи Барбадос, Ямайку, Гренаду, Антигуа, Домініку, Трінідад та Тобаго, де цивільним особам категорично заборонено носити камуфляж. Причина – асоціація з терористами. Ризик, що по яхті з туристами відкриють вогонь без попередження невеликий, але, наприклад, у Гренаді можна навіть потрапити до в’язниці лише за форму одягу.

Шрі-Ланка – селфі з Буддою. Із зображеннями засновника буддизму, шанованими на курортному острові, дуже популярному у туристів, варто бути дуже обережним. Туристи вже отримували реальні терміни за селфі зі статуєю Будди у різних позах, у тому числі у спробі поцілувати статую, та навіть за демонстрацію татуювань із Буддою. Як запевняють джерела, багато жителів Шрі-Ланки вірять, що Будда є 9-м втіленням бога Вішну, і злочини, пов’язані з його зображенням, сприймаються всерйоз. Втім, самі статуї фотографувати не заборонено, заборона стосується лише селфі.