Через виверження вулкану грецький острів Санторіні може зовсім зникнути

Виверження вулкана — явище дивовижне, але часто не дуже приємне для людства. Більшість із нас ще пам’ятає, яку паніку в Європі навів ісландський вулкан, що прокинувся після майже двохсотрічного мовчання, з невимовною назвою Ейяф’ядлайєкюдль. Тоді Європа зіткнулася з безпрецедентною ситуацією, коли величезна хмара попелу та пари швидко поширилася на схід і через день після початку виверження майже повністю накрила Північну Європу, включаючи Швецію, Данію, Норвегію, Велику Британію та інші країни. У результаті було припинено роботу величезної кількості аеропортів по всій Європі та скасовано понад 63 тисячі авіарейсів.

На щастя, при виверженні Ейяф’ядлайєкюдля ніхто не постраждав, але так буває не з усіма вулканами. Наприклад, нове наукове дослідження з’ясувало, що підводний вулкан, чиє смертоносне виверження зруйнувало мальовничий грецький острів Санторіні майже 400 років тому, має небачене раніше магматичне вогнище, яке може спровокувати ще одне потужне виверження протягом наступних 150 років.

Про підводні вулкани ми майже нічого не знаємо, але насправді на Землі налічується понад мільйон підводних вулканів, що в тисячі разів більше числа вулканів, розташованих на суші. Серед найбільш активних вулканічних регіонів виділяється дно Середземного моря. Саме тут Африканська тектонічна плита стикається з Євразійською, що стає причиною підземних поштовхів та вивержень вулканів.

Яскравим прикладом зіткнення двох плит є „мінойське“ виверження на території нинішнього острова Санторіні, яке відбулося близько 1560 до н.е. і спустошило всю навколишню місцевість.

Але повернемось у наш час. Приблизно за 7 км від Санторіні, на глибині 500 метрів під поверхнею океану знаходиться вулкан Колумбо (Kolumbo). Колумбо — один із найактивніших підводних вулканів у світі, і згідно з історичними даними, його останнє виверження у 1650 році забрало життя не менше 70 осіб та безліч тварин.

Дослідження, опубліковане 22 жовтня 2022 року в журналі „Геохімія, геофізика, геосистеми“, показало, що раніше невиявлене магматичне вогнище, що росте під вулканом Колумбо, може призвести до нового виверження, тим самим наражаючи на небезпеку жителів і туристів Санторіні.