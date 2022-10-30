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ГреціяТуризм

На Криті на готель зійшов зсув і зруйнував декілька номерів

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
На Криті на готель зійшов зсув і зруйнував декілька номерів

Стало відомо про зміщення мас гірських порід схилом на грецькому острові Крит. Про це повідомляє агентство Reuters із посиланням на пожежну службу у Греції.

Природний катаклізм було зафіксовано на південному узбережжі острова у прибережному комплексі Markos Studios. Зсув пошкодив готель, зруйнувавши дві кімнати, в яких відпочивала сім’я із трьох людей зі Словенії.

На місце одразу прибули близько 50 пожежних прибутків. Маленького хлопчика вдалося врятувати з-під завалу, але його матір знайдено мертвою. Батько родини не постраждав.

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