На популярному курорті Туреччини море загадково пішло на 50 метрів, шокувавши туристів

Через два тижні після низки руйнівних землетрусів у Туреччині будь-яка природна зміна країни сприймається тривожно. Тепер увагу громадськості привернуло курортне містечко на південному заході у провінції Мугла, де Егейське море відступило одразу на 50 метрів. Чи ця подія є провісником землетрусу, роз’яснили експерти з Університету Кочмана.

За інформацією видання NTV, йдеться про узбережжя містечка Акьяка в районі Ула (провінція Мугла), розташоване між двома великими курортами Егейського моря — Бодрумом та Мармарисом. Туристи і місцеве населення фотографували загадковий відступ морського берега, деякі з них приносили з собою пластикові стільці, щоб ефектно сфотографуватися на острівцях суші, що несподівано утворилися.

За словами місцевих жителів, відслонення морського дна відбулося вже вдруге за поточний тиждень. Проте їх це дивує, т.к. відливи трапляються щороку у той самий період. Зараз саме час для цього явища. Але такому поясненню довіряють не всі. До питання долучилися представники науки.

Так, доцент кафедри фундаментальних наук у галузі аквакультури Університету Мугла Сітки Кочман (MSKÜ) доктор Мустафа Бахадир Оонсой зробив відповідну заяву, в якій вказав, що коливання рівня моря є результатом впливу приливних сил Місяця та Сонця, тобто, відступ морської води узбережжя було викликано відпливом. «Хоча припливи та відливи в основному відбуваються через гравітаційні сили Місяця та Сонця на Землі, перепади атмосферного тиску, шторм і розмір водоймища також можуть зіграти свою роль у відході води. Щоб зрозуміти приливно-відливну схему регіону з високою точністю, необхідно провести щонайменше 16 років спостережень», – пояснив він.

Що стосується можливого зв’язку між коливанням рівня води та можливим землетрусом, вчений послався на відсутність наукових даних про те, що подібна зміна є провісником землетрусу, хоч і підтвердив, що після поштовхів у морях чи на узбережжі справді іноді можна спостерігати різкі зміни рівня води.

«Втім, хочу звернути увагу, що ця подія відбувається після землетрусу, а не до неї. Згідно з нашими науковими знаннями, інтерпретація відведення води та її підйому як провісника землетрусу була б невірною і змусила людей даремно турбуватися», — заспокоїв громадськість фахівець. За його словами, рівень моря має відновитися протягом кількох днів.

Довідка: Акьяка – курортне містечко, розташоване біля підніжжя гори Сакартепе в мальовничій затоці Гекова. Сюди приїжджають туристи, які віддають перевагу спокійному і розміреному відпочинку. В Акьяку немає великих готелів і галасливих туристичних тусовок, натомість містечко забудоване чарівними білими будинками не вище двох поверхів і порізане вузькими вуличками, що в’ються вниз-вгору.