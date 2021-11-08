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ГРЕЦІЯТуризм

Курорти Греції показали приголомшливі дані: греки самі не очікували такого

Гліб Парфененко
Курорти Греції показали приголомшливі дані: греки самі не очікували такого

Курорти Егейського узбережжя Греції, які є популярним напрямком для багатьох європейців, у тому числі наших співвітчизників, у жовтні поточного року побили власний рекорд кількості прийнятих гостей, налякавши своїм досягненням конкурентів. Хоча в Греції й сподівалися на гарний турпотік, однак такого рекорду на тлі пандемії ніхто не очікував, незважаючи на те, що відкритих середземноморських напрямків для європейців і тим більше росіян було небагато. Про приголомшливі дані повідомила Туристична ініціатива Південного Егейського моря (SATI).

Новий рекорд на островах Егейського моря Греції в умовах пандемії – це 3 мільйони відпочиваючих з 13 травня, коли країна тільки-но відкрилася для туризму, по 31 жовтня. Важливу роль у загальному заліку відіграли показники минулого місяця, адже саме жовтень побив усі рекорди, перевищивши показники докоподібного 2019 року та перевершивши очікування греків. Так, аеропорти Родосу, Коса, Міконоса, Санторіні та Карпатоса минулого місяця обслужили 412 771 пасажира порівняно з 357 608 у жовтні 2019 року та відзначили 15-відсоткове регіональне зростання.

Лідерами виявилися такі грецькі острови: Родос – 1,4 млн туристів, за ним слідує Кос із 688 тис. відпочиваючих, Санторіні – 471 тис., Міконос – 360 тис. та Карпатос – 43 тис. мандрівників. Однак абсолютним лідером зростання курортників став популярний острів Санторіні, де в жовтні було зафіксовано зростання на 55% порівняно з тим же місяцем до пандемії 2019 року, в той час як Родос і Кос відзначили зростання на 10%. Нагадаємо, минулого ковідного року пляжні острови Греції втратили 2/3 звичної кількості туристів.

За даними SATI, турпотік на грецькі острови все ще активний, у тому числі серед українців та росіян, тому через активне бронювання та збереження регулярних рейсів влада продовжила туристичний сезон принаймні до 14 листопада.

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