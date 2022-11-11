Греція звинуватила Туреччину у зароблянні грошей на російських туристах в обхід санкцій

Звинувачення в недотриманні антиросійських санкцій та заробітку грошей на російських відпочиваючих, поки інші держави страждають від фінансових втрат, пред’явив Туреччині МЗС Греції. Автором такої заяви виступив перший заступник міністра закордонних справ Греції Мільтіадіс Варвіціотіс під час засідання спецгрупи з Середземномор’я та Близького Сходу Парламентської асамблеї НАТО.

За даними «Ленты.ру» з посиланням на ТАРС, Туреччина має «особливу економічну вигоду» за рахунок обходу санкцій, продовжуючи отримувати дохід від туристів із Росії. Нагадаємо, раніше турецька влада не раз заявляла, що відмовляється приєднуватися до антиросійських санкцій.

Спікер нагадав, що турецька сторона замість скасування російського туризму, навпаки, збільшила кількість місць у своїх літаках для перевезення росіян на власні курорти. “А російські олігархи, які тримали свої яхти в місцевих портах, перебралися в турецькі порти”, – додав заступник міністра.

Додамо, що нині будь-які торгові угоди життєво важливі для Туреччини, яка бачить, що її економіка спливає кров’ю, а інфляція долає рекордний бар’єр у 80%. Цей факт чинить тиск на популярність президента Туреччини Реджепа Тайіпа Ердогана. На думку економістів, доходи від туризму цього року будуть ще важливішими для пляжної країни — вважається, що глава держави має забезпечити населення підтримкою, а для цього потрібні гроші. За офіційними даними, російський ринок є другим за величиною для турецького туризму: лише за перші сім місяців року країну відвідали понад 2 млн. росіян.

Нагадаємо, у серпні Вашингтон застеріг турецькі компанії від будь-якої співпраці з росіянами, які перебувають під санкціями. Водночас Анкара заявила, що покращить торговельні відносини зі своїми сусідами, але не піде проти санкцій. У листопаді влада Турецької Республіки наклала заборону на вхід російських літаків з подвійною реєстрацією у свій повітряний простір. При цьому на російських мандрівниках, які планували відпочити на курортах республіки, нові заходи не вплинули. Як запевняють експерти, росіяни літають до Туреччини або на літаках турецьких авіакомпаній або на лайнерах, що мають російську реєстрацію.