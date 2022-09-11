Греція та Туреччина цього літа поставили рекорди з авіаперельотів

Греція опинилася серед найбільш популярних країн Європи цього літа, прийнявши в липні та серпні стільки ж туристів, як і в допандемійному 2019 році. За нею йдуть Польща з падінням на 9%, Іспанія — мінус 12% та Велика Британія — мінус 13% до 2019-го. Ну а лідирує у літньому рейтингу Туреччина.

Авіаперельоти до південно-східної частини Європи значно перевищили рівні, що існували до пандемії, у пікові літні місяці — липні та серпні. Сервіс ForwardKeys, який має найбільш повну та актуальну базу даних про продаж авіаквитків, назвав два найбільші напрямки, що перевищили допандемійний рівень міжнародних туристів. Це Туреччина та Греція з результатами плюс 9 та плюс 2 відсотки відповідно. Авіаперельоти до Албанії зросли на цілих 28%, щоправда, в абсолютних величинах це менше ніж 1% європейського турпотоку.

Жоден із інших великих напрямків не відновився до показників 2019 року. Словенія втратила лише 7%, Ісландія – 8%, а Португалія знизилася на 10%.

З міських напрямів досяг Стамбулу, в якому було зафіксовано зростання іноземних прибутків на 2%. За ним йдуть Афіни з падінням на 7%, Рейк’явік і Порту – на 8% і Малага – на 13%.

Основними факторами, що зумовили високі показники Туреччини, є зниження вартості турецької ліри та відкритість її курортів для російського ринку, звідки заборонені прямі рейси у більшу частину Європи. Влітку 2019 року росіян припадало на частку 4% усіх прибулих до країн Шенгену, тоді як у 2022 році цей показник різко скоротився.

Греція досить добре почувалася в плані туристів протягом усієї пандемії, ввівши відносно сприятливі для іноземців обмеження на поїздки, незважаючи на COVID-19.

Найсильнішим неєвропейським ринком стали США, прийнявши лише на 5% туристів менше, ніж у 2019 році. За ним йдуть Колумбія та Ізраїль зі зниженням на 9%, ПАР – на 10%, Мексика – на 12%, а Канада та Кувейт – на 13%. Загалом ринки за межами європейського континенту скоротилися на 31%.

Європейські напрямки могли б залучити більше мандрівників у літні місяці, якби авіаційна галузь краще справлялася з різким зростанням попиту на поїздки наприкінці весни та на початку літа. Якби збоїв вдалося уникнути, бронювань внутрішньоєвропейських рейсів було б на п’ять відсотків більше.

У липні та серпні авіаперельоти по всій Європі скоротилися на 26%, проте прогноз на наступні три місяці дає позитивну динаміку. Станом на 31 серпня кількість бронювань авіаквитків на 21% відставала від аналогічного моменту у 2019 році, при цьому Туреччина та Греція випереджали 2019-й на 20% та 5% відповідно. Наступними за кількістю броней нині є Португалія з відставанням на 3%, Ісландія – мінус 7% та Іспанія – мінус 15%.