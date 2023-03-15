Греція на добу відмінить усі авіарейси

Усі рейси в аеропорти Греції та з них будуть скасовані у четвер, 16 березня 2023 року, через участь авіадиспетчерів та працівників цивільної авіації у 24-годинному загальнонаціональному страйку через саму смертоносну залізничну катастрофу в історії країни.

Як повідомляє Reuters, загальний страйк, організований найбільшими профспілками приватного та державного секторів країни, є останнім у серії протестів проти консервативного уряду та політичної системи, який неодноразово ігнорував заклики профспілок до заходів безпеки.

Усі польоти будуть припинені 16 березня з 00:01 до півночі за місцевим часом (аналогічно до київського часу). Винятком стануть лише облети, а також аварійні та пошуково-рятувальні польоти, повідомив Reuters представник управління цивільної авіації.

Очікується, що буде порушено сотні рейсів приблизно в 40 аеропортах країни.

Зазначається, що кораблі також залишаться в портах через страйк.

Зіткнення поїздів до Греції 28 лютого

28 лютого 2023 року в муніципалітеті Тембі пасажирський поїзд з Афін до Салоніки з понад 350 людьми на борту зіткнувся лоб у лоб з вантажним поїздом, який прямував у протилежному напрямку на тій самій ділянці колії. Внаслідок аварії загинули 57 людей, десятки отримали поранення.

Аварія спровокувала масові протести по всій Греції, оскільки до катастрофи профспілки залізничників неодноразово закликали до підвищення норм безпеки в галузі, проте влада ігнорувала всі заклики.