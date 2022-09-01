Греція, Іспанія та Франція можуть залишитися без туристів

Популярні європейські напрямки, насамперед Греція, Іспанія та Франція, у середньостроковій перспективі можуть залишитися без туристів. Хвиля пекельної спеки, яка відчувалася цього літнього сезону і, ймовірно, повториться в наступному, може підштовхнути виснажених мандрівників шукати інші, більш прохолодні напрямки для відпочинку. Такі дані випливають із індексу сприйняття клімату, розрахованого туристичною компанією Mabrian, з результатами якого ознайомився DIP.

Згідно з отриманими даними, погода є однією з основних причин вибору туристами місця призначення, і оскільки в перерахованих країнах встановилася критична температура повітря, відпочиваючі можуть бути менш зацікавлені у виборі цих напрямків наступного року.

«Це означає, що їхнє сприйняття поїздки загалом також зазнало змін. Фактично, туристи, які постраждали від спеки під час свого перебування в пункті призначення, демонструють загальне та значне зниження оцінки того, що вони думають про досвід та їх глобальне сприйняття поїздки», – пояснювалося у звіті.

Більше того, зниження задоволеності може свідчити про високу ймовірність того, що мандрівники більше не повернуться до цих місць, беручи до уваги також зростання цін на проживання протягом літнього сезону.

З іншого боку, Індекс сприйняття клімату показав, що Великобританія, яка особливо не приваблювала туристів влітку, тепер може стати новим напрямком для туристів, оскільки відпочиваючі, які відвідали Великобританію цього літа, застали нетрадиційно комфортну для цієї країни температуру і продемонстрували краще сприйняття погоди в порівнянні з даними за попередній рік. Крім того, туристи, які свідомо обирають цю острівну державу як місце відпочинку, як правило, знають, яка погода їх може очікувати і тому не розчаровуються. Тому індекс сприйняття клімату для відвідувачів Лондона швидше за все залишиться високим. Нагадаємо, у Лондоні часто йде дощ.

Грунтуючись на даних індикатора задоволеності кліматом, туристи в даний час віддають перевагу менш популярним напрямкам і менш людним місцям відпочинку. Це плюс для економіки таких країн – їхній ВВП зростатиме внаслідок турпотоку.

Втім, нова тенденція не означає, що всі відпочиваючі прагнутимуть пляжів Північної Європи, проте не виключено, що курорти на півночі Франції чи Іспанії можуть стати популярними через цей тренд. Аналогічно, готельним компаніям слід почати враховувати ці фактори, коли вони вирішать відкритися або куди інвестувати.

Згідно з Глобальним рейтингом стійкості до зміни клімату, опублікованим Henley and Partners, тільки 15 країн були кваліфіковані як країни з більш високою стійкістю до зміни клімату, набравши 60 балів або більше із загального числа 100. Німеччина, Великобританія та Швейцарія посіли перші місця у цьому індексі.

«Якщо з цих похмурих результатів можна отримати якісь хороші новини, то це те, що в п’ятнадцяти країнах діють офіційні програми інвестиційної міграції, які класифікуються як з більш високою чи середньою стійкістю, надаючи глобальним інвесторам альтернативні варіанти проживання чи громадянства на вибір, якщо вони виявляться у менш стійкому регіоні», – пояснив генеральний директор Henley and Partners Юрг Штеффен.

Наразі п’ять провідних країн у Глобальному рейтингу стійкості до зміни клімату перебувають у північній півкулі. США посіли перше місце із загальним показником стійкості до зміни клімату 70.6 балів. Німеччина знаходиться на 2-му місці з 70.3 бала, Великобританія – на 3-му місці з 69.4, Швейцарія – на 4-му з 68.4 бала, а Канада знаходиться на 5-му місці з невеликим відривом, її результат – 68.3. Росія середня стійкість – 57.1 бала.

Ще менш дивно, що на іншому кінці рейтингу шість країн на південь від Сахари посідають п’ять останніх позицій. Демократична Республіка Конго та Судан спільно займають 132-е місце з результатом 22.0, Гвінея-Бісау – 133-е місце з результатом 21.4, Еритрея посідає 134-те, з 20.8 бала.