Головний конкурент Туреччини достроково відкрив літній сезон

Про відкриття літнього сезону значно раніше за минулі роки заявив головний конкурент Туреччини в Середземномор’ї. Видання Greekreporter заявило про перші чартери з туристами, які прибули на грецький острів Родос. Туди вже прибули туристи рейсами із лондонського Хітроу, а також аеропортів Гатвік та Манчестер. У Греції сподіваються на 20% зростання туризму та збільшення доходів. Надії, покладаються на британців та туристів із США, оскільки російський ринок, як заявляють у Греції, «заморожений».

Як заявив мер Родосу Антоніс Камбуракіс: «Туристичний сезон уперше так рано відкривається на Родосі. Родос знаменує собою відкриття літа для Греції». Також влада острова організувала урочисту зустріч для перших 140 туристів з першого рейсу, роздавши їм сувеніри та сумки із традиційними продуктами. Також він уточнив, що минулого року перший рейс із туристами до Греції прибув 27 березня.

При цьому очікування від літа у Греції поки що оптимістичні. Міністр туризму Греції Василіс Кікіліас заявив, що цього року у Греції очікується 20% зростання туризму. Також він розраховує на більш тривалий сезон.

При цьому як основне джерело доходу міністр вказав на туристів зі Сполучених Штатів. За його словами, Греція очікує значного збільшення доходів від відвідувачів із Північної Америки.

За прогнозами Греція очікує понад 1 млн американських туристів та понад 1 млрд євро доходу від туристів. При цьому також влада країни визнала, що російський ринок «заморожений» через війну в Україні та санкції. Проте також вони заявляють, що 2022 року доходи від туризму відновилися на 97% порівняно з 2019 роком. Основну роль у цьому відіграли туристи з Європи — кількість візитерів із Великобританії, Франції та Німеччини минулого року суттєво зросла порівняно з допандемічним рівнем.