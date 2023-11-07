Головні туристичні тренди року: куди туристам радять їхати у відпустку

2023 ознаменувався відродженням туризму після пандемії коронавірусу – після тривалих локдаунів туристи буквально зірвалися з ланцюга, прагнучи надолужити втрачене. Це також помітно вплинуло на структуру подорожей.

Які туристичні тенденції переважали в 2023 році і, швидше за все, домінуватимуть наступного, проаналізувала компанія ForwardKeys у своєму свіжому звіті 2023 Global Travel Trends Report.

“Хоча швидкість відновлення варіюється в залежності від регіону, очікується, що воно завершиться до кінця 2024 року, навіть у тих країнах, які нещодавно зняли обмеження на поїздки. Це означає, що дестинації тепер можуть звернути увагу на передпандемічні питання, такі як визначення типу туризму, напрямів та цілей, які вони хочуть просувати. Проте контекст, у якому ставляться ці питання, змінився. Зараз він формується під впливом геополітичних подій, технологічних досягнень та занепокоєння щодо стійкості”, – зазначають автори дослідження.

Зміна клімату має значення

Влітку 2023 року у Північній півкулі спостерігалися екстремальні температури, лісові пожежі та повені через зміну клімату. Однак ці події не вплинули на структуру поїздок. Незважаючи на лісові пожежі на Родосі, продаж квитків повернувся на нормальний рівень протягом місяця. Тим не менш, очікується, що зміна клімату вплине на переваги туристів. У міру підвищення температури літній попит у спекотніших напрямках, ймовірно, знизиться, тоді як більш прохолодні регіони стануть привабливішими для мандрівників.

Сімейні подорожі знову у тренді

Багато мандрівників цінують спільний досвід, і це проявляється у популярності сімейних групових подорожей, коли від трьох до п’яти пасажирів подорожують разом. Порівняно з 2019 роком, цей сегмент продемонстрував найшвидше відновлення у всіх регіонах, особливо в Америці, де він уже перевищив рівень 2019 року.

Інтерес до розкішного відпочинку

По всьому світу, особливо в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні, спостерігається стрімке відновлення попиту на розкішні мандрівки порівняно із звичайними варіантами мандрівок. Частково це можна пояснити феноменом “туристичної помсти”. Це говорить про те, що, незважаючи на поширене занепокоєння з приводу вартості життя, споживачі, як і раніше, готові платити більше за подорожі високого класу.

Жага різноманітності

Аналіз міжнародних туристичних прибутків у 2023 році, включаючи дані про бронювання на четвертий квартал, виявляє кілька визначних тенденцій порівняно з показниками 2019 року.

Так, якщо у 2022 році Карибський басейн та Південна Європа були найпопулярнішими напрямками, у 2023 році інтереси туристів стали різноманітнішими. Домініканська Республіка, Мексика і Греція, як і раніше, зберігають високі позиції, але й інші напрямки набувають популярності.

Топ трендових напрямків у 2023 році

1. Домініканська Республіка (зростання на 14% порівняно з 2019 роком).

2. Колумбія (+5).

3. Мексика (+5).

4. Греція (+3).

5. Саудівська Аравія (0).

6. Португалія (-1).

7. Аргентина (-3).