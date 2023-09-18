Всі розділи
ГоловнаГотеліAirbnb виявився дорожчим за готелі - названі країни та напрямки, де дешевше...
ГотеліГреціяНідерланди

Airbnb виявився дорожчим за готелі – названі країни та напрямки, де дешевше зупинятися в готелях, ніж знімати житло

Гліб Парфененко
Гліб Парфененко
Airbnb виявився дорожчим за готелі - названі країни та напрямки, де дешевше зупинятися в готелях, ніж знімати житло

Те, що знімати приватне житло на Airbnb дешевше, ніж номер у готелі, виявилося міфом, який звалився. Про це повідомляє видання Sun, посилаючись на дослідження Which, в якому порівнювали вартість готельних номерів з пропозиціями на сайтах з оренди. Насамперед з Airbnb.

Усього було оцінено 300 тисяч позицій. І як з’ясувалося, у багатьох популярних у туристів країнах готелі коштують дешевше, іноді навіть суттєво дешевше, ніж приватне житло у подобовій оренді через Airbnb.

Дешевше і середні ціни – вартість проживання в готелі на одну ніч склала в середньому 101 фунт у порівнянні зі 120 фунтами у агрегаторів.

При цьому на популярному у туристів грецькому острові Санторіні послуги Airbnb виявилися майже вдвічі дорожчими – 203 фунти, тоді як в готелі – всього 115.

В Амстердамі агрегатору доведеться віддати 183 фунти, готелю 116 фунтів. У деяких містах Азії готелі також значно дешевше, в Гонконгу — так на 85%.

Щоправда, як уточнює видання, для Airbnb і Vrbo враховувалися списки всіх об’єктів нерухомості, а з дослідження цін на готелі були виключені п’ятизіркові готелі. Проте, «багато туристів можуть бути здивовані, виявивши, що готелі дешевше», – додають його експерти. Щоправда, роблячи виноску, що для великих компаній приватна оренда, швидше за все, виграє за ціною.

Новини партнерів

Свіжі новини

Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua

Також читайте

Флоренція планує з листопада заборонити туристам бронювати житло через Airbnb

Готелі
Влада Флоренція оголосила про плани заборонити короткострокову оренду нерухомості...

Для туристів пролунали погані новини: найпопулярніша система бронювання житла змінила правила оренди

США
Проти сервісу Airbnb почалися гоніння на батьківщині компанії. У...

У Туреччині серйозно ускладнять життя туристам, які люблять економити

Туреччина
Влада Туреччини розпочала роботу над новими правилами короткострокової оренди,...

З наступного року країни Європи обмежать роботу сервісу оренди житла Airbnb

Австрія
З наступного літа Австрія обмежить кількість ночей, на які...

Кінець дешевого туризму: в Іспанії суд заборонив здавати туристам житло подобово

Іспанія
Не лише в Туреччині порахували гроші та туристів, які...

Популярні рубрики

ТуризмТуреччинаLifeStyleРосіяCOVID Travel NewsУкраїнаСШАЄгипетМедицина

Популярні теми

COVID-19курйозВійна РФ проти УкраїниПоради туристамЄвропакоронавірусАвіаперельотисанкціїаеропорт

Соцмережі

Увага

Повна републікація (передрук) матеріалів сайту dip.org.ua у соціальних мережах заборонена. Часткове передрукування (до 30% обсягу матеріалу) можливе за наявності на початку поста активного гіперпосилання на джерело публікації та клікабельного посилання на сторінку dip.org.ua у соціальних мережах.

При використанні матеріалів dip.org.ua на інших інтернет-сайтах пряме активне гіперпосилання на сторінку, що містить оригінал публікації, є обов'язковим. Посилання має бути помітним і розташовуватися на самому початку публікації. Інакше ми лаятимемося.

Сайт може містити контент, який не підходить для перегляду людьми молодше 16 років.

© 2022 DIP - Туристичний портал. Новини туризму