Airbnb виявився дорожчим за готелі – названі країни та напрямки, де дешевше зупинятися в готелях, ніж знімати житло

Те, що знімати приватне житло на Airbnb дешевше, ніж номер у готелі, виявилося міфом, який звалився. Про це повідомляє видання Sun, посилаючись на дослідження Which, в якому порівнювали вартість готельних номерів з пропозиціями на сайтах з оренди. Насамперед з Airbnb.

Усього було оцінено 300 тисяч позицій. І як з’ясувалося, у багатьох популярних у туристів країнах готелі коштують дешевше, іноді навіть суттєво дешевше, ніж приватне житло у подобовій оренді через Airbnb.

Дешевше і середні ціни – вартість проживання в готелі на одну ніч склала в середньому 101 фунт у порівнянні зі 120 фунтами у агрегаторів.

При цьому на популярному у туристів грецькому острові Санторіні послуги Airbnb виявилися майже вдвічі дорожчими – 203 фунти, тоді як в готелі – всього 115.

В Амстердамі агрегатору доведеться віддати 183 фунти, готелю 116 фунтів. У деяких містах Азії готелі також значно дешевше, в Гонконгу — так на 85%.

Щоправда, як уточнює видання, для Airbnb і Vrbo враховувалися списки всіх об’єктів нерухомості, а з дослідження цін на готелі були виключені п’ятизіркові готелі. Проте, «багато туристів можуть бути здивовані, виявивши, що готелі дешевше», – додають його експерти. Щоправда, роблячи виноску, що для великих компаній приватна оренда, швидше за все, виграє за ціною.