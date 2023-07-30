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Туристам пояснили чому сніданок у готелі називають “континентальним”

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
Туристам пояснили чому сніданок у готелі називають

При бронюванні готелю можна побачити застереження, що у вартість проживання для постояльців входить континентальний сніданок. Він може відрізнятися від звичного шведського столу та переважно практикується у європейських готелях.

Що входить у континентальний сніданок

Континентальним сніданком називають легкий прийом їжі, де немає гарячих страв. З теплого до сніданку подаються лише напої у вигляді чаю та кави. Такий сніданок продовжує працювати за системою самообслуговування, але вибір гостей обмежений.

Як правило, такий сніданок включає кілька нарізок ковбаси і сиру, хліб і випічку, джем, яйця, пластівці з молоком і масло. У деяких готелях континентальний сніданок може відрізнятися: до нього додаються овочі та фрукти. Сам склад залежить від готелю та його рівня, тому може змінюватись.

Ще одна відмінна риса континентального сніданку криється у кількості їжі. Зазвичай його накривають на кількість постояльців. Добавку можна просити, тому не варто приходити до закінчення сніданку – їжі може просто не вистачити.

Чому сніданок назвали континентальним

Для того, щоб зрозуміти зміст назви континентального сніданку, потрібно заглибитись у його історію. Спочатку сніданок у Європі включав ситну і жирну їжу, яка могла наповнити людину енергією на весь день.

Однак у ХІХ столітті з’явилася інтелігенція, яка не займалася важкою фізичною працею, тому люди почали відмовлятися від м’яса на сніданок та інших ситних страв. Винятком стали жителі Англії, які продовжили їсти бекон, сосиски, яєчню та квасолю на сніданок. Імовірно, вони не змогли скоротити вживання їжі через холодний клімат.

Оскільки британці були єдиними, хто не перейняв моди на сніданки, то європейський сніданок назвали континентальним. Його прихильники перебували на континенті, а британці – на острові. Пізніше континентальний сніданок завоював популярність у XX столітті, коли європейські переселенці запроваджували його на території США.

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