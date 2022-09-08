Стало відомо, навіщо в туалеті готелю ставлять телефон

Стаціонарні телефони здаються пережитком минулого. У будинках і квартирах такі апарати давно не встановлюють, оскільки люди вважають за краще користуватися мобільним зв’язком, а ось в офісах їх ще можна зустріти. Але не тільки. Такі телефони можна знайти в готелях, причому в найнесподіванішому місці – санвузлі. “ДІП” розповідає, чому в готелях все ще встановлюють стаціонарні телефони у ванних та туалетах.

Ця традиція з’явилася у минулому, коли про мобільні телефони люди не могли навіть мріяти. Телефонні апарати розміщувалися, як правило, на тумбах. Але у номерах високої категорії телефони стояли у ванних кімнатах та туалетах. Це було необхідністю багатих бізнесменів, які практично безперервно вели переговори з партнерами, що у різних точках земної кулі. Звичайно, їм потрібно було, щоб у номері було все необхідне для звичного способу життя, зокрема телефони у санвузлах.

У США оцінкою статусу готелів займається організація ААА – Американська асоціація автомобілістів. Найкращі готелі отримували найвищу оцінку “П’ять діамантів”, до 2008 року наявність телефону в туалеті була обов’язковою вимогою для отримання такої оцінки.

Зараз телефон у туалеті можна назвати показником високого статусу готелю, щоб гості розуміли, що тут свято вшановують традиції.

Але є й інше пояснення. Телефон у туалеті може знадобитися на той випадок, якщо людині стане погано і вона не зможе рухатися, так у неї залишиться можливість покликати когось на допомогу. Особливо це важливо для тих, хто подорожує поодинці або їде у відрядження.