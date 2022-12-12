Співробітник готелю повідомив, що туристи часто кип’ятять свої труси у чайниках, які в номерах

Турист, який приготував у чайнику в номері готелю м’ясо або курку, виявляється зовсім не гірший «екземпляр». Іноді працівники готелю, як запевняє Dailystar, зустрічалися і з найгіршими персонажами. Які, наприклад, використовують чайник як побутову пральню і кип’ятять там свою нижню білизну. Найпримітніше, що таких туристів не так і мало, запевняють вони, і після цих процедур чайник просто стає небезпечним. Тому користуватися в номерах чайниками або кавоварками експерти категорично не рекомендують.

«Я керував готелем та знаю, про що говорю. І повірте, ви не захочете знати про найгірше, що здатні зробити у чайниках ці люди. У них кип’ятять свої труси, стерилізують голки та інші божевільні речі», – заявило одне таке джерело.

При цьому він попередив туристів – у жодному разі не користуйтеся чайниками в номерах. Проблема навіть не в тому, що до температури 100 градусів готельні чайники насправді воду ніколи не нагрівають, а отже, ніякої «стерилізації» немає і не передбачається. Використання чайників для предметів, що явно не підходять, призводить до того, що той може вийти з ладу — і зовсім необов’язково коротке замикання і займання «дістанеться» тому, хто використовував прилад не за призначенням — постраждати може й наступний невинний турист.

Причому, як стало відомо, таких оригіналів чимало. Кілька років тому в Твіттері один із туристів запитав: «Хтось із моїх знайомих стирає свою нижню білизну в чайнику під час подорожі?» – і результат шокував його – багато хто запевняв, що їм радили такий метод як лайфхак. Причому в чайник «запускали» навіть дорогу мереживну білизну.

Нагадаємо, нещодавно туристичну громадськість «вколихнув» лайфхак американського відрядженця, який захотів їсти і, вирішивши заощадити на кафе, зварив курку з часником і олією прямо в кавоварці готельного номера, про що розповів у соціальній мережі LinkedIn. Він опублікував пост із докладним описом свого рецепту та методу приготування, сподіваючись отримати похвалу за кмітливість, проте побачив протилежну реакцію — докладніше читайте за цим посиланням.