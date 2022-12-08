В США турист зварив курку з часником у кавоварці готельного номера та викликав обурення

Турист захотів їсти і, вирішивши заощадити на кафе, зварив курку з часником та олією прямо в кавоварці готельного номера, про що розповів у соціальній мережі LinkedIn. Однак користувачі “захейтіли” економного мандрівника.

Мандрівник на ім’я Олександр опублікував пост з докладним описом свого рецепту і методу приготування в надії отримати похвалу за кмітливість, проте побачив протилежну реакцію: користувачі соцмережі жахнулися, багато хто назвав його ідею «божевільною» і «безглуздою».

«Я подорожую по роботі та замість того, щоб смачно повечеряти в ресторані, я вирішив приготувати дешевшу їжу у готельному номері. Незважаючи на те, що там не було кухні, мені вдалося використати кавоварку, щоб приготувати курку з олією та часником. Хоча моя компанія дозволяє мені оплачувати вечерю під час подорожі, я хотів заощадити, бо знаю, що на рахунку кожен долар. Це дрібниці, які допомагають вам просуватися по службі», – написав він.

Туристка на ім’я Емілі, яка поділилася його постом у своєму акаунті, підписала скріншот так: «LinkedIn дійсно непомітний як платформа для соціальних мереж, але вона є абсолютно найбожевільнішою». Тисячі людей були однаково обурені ідеєю «підприємливого» мандрівника — пост набрав 264.000 лайків та 25.000 ретвітів.

Один із коментаторів висловився про побачене так: «Я цілком упевнений, що за ту суму, яку він витратив на ці інгредієнти, він міг би просто купити собі пару хот-догів та знизити ймовірність харчового отруєння зі 100% до 50%». “Його підвищили до того, що він став диваком, ось що”, – відповів інший. У той час як третій написав: “Чи можемо ми нормалізувати те, що ми ніколи не робимо цього і не виправдовуємося тим, що це робиться для отримання підвищення?!”

Серед висловлених виявився співробітник сфери гостинності. «У минулому житті я керував невеликим готелем, люди, які це роблять, були гіршими гостями — насправді це роблять більше людей, ніж ви думаєте, не кажучи вже про тих, хто стерилізує голки, стирає спідню білизну і робить інше божевільне лайно», – пояснив він.

Втім, знайшлися й ті, хто припустив, що автор посту, ймовірно, пожартував щодо використання кавоварки готелю: «Він зробив це, щоб посміятися з хвилі, яка запуститься після прочитання цієї публікації, хоч би якими дивними були «корпоративні люди» в LinkedIn. Він чудовий», — зазначив один із користувачів.

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Втім, раніше інший пост привів користувачів соцмереж ще більший жах. Йдеться про запис такого змісту: «Мій друг працював у готелі в Італії кілька років тому. Він прибирав туалет після одного з автобусних турів, коли помітив їжу на внутрішній стороні біде. “Гості використовували його для приготування локшини”, – шоковано констатував він.

Раніше цього року іноземний турист поділився на Reddit фотографією свого післяфестивального супу з нарізаних яловичих смужок. Все б нічого, але голодний мандрівник не знайшов кращого способу, як зварити його в ємності кавоварки, ніж викликав обурення інших мандрівників. Він назвав знімок так: «Кавоварка готелю приготувала яловичі смужки після музичного фестивалю». На знімку смужки яловичини, напівприготовлені, плавали у воді всередині кавоварки.

Мабуть, після прочитання подібних історій, туристам більше ніколи не захочеться пити чай/каву у готельному номері.