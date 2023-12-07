Будиночок Санта Клауса виставили безкоштовно для туристів на Airbnb

Легендарний будиночок Санта-Клауса у Лапландії відкрився на платформі короткострокової оренди Airbnb. Туристи можуть забронювати її абсолютно безкоштовно. Про цю новорічну новину повідомило видання Mirror.

Офіційне поштове відділення Санти в Рованіємі у Фінляндії приймає понад 30.000 листів на день від дітей та дорослих, які хочуть поділитися своїми побажаннями на свято. У 2023 році кожен може стати частиною цієї святкової атмосфери, поживши в будиночку Санта-Клауса абсолютно безкоштовно.

«Ельфи працювали цілодобово, щоб створити зимову країну чудес у будиночку Санта-Клауса. Ми запрошуємо сім’ї на унікальну подорож до самого серця Різдва», – зазначила співробітниця Airbnb.

Три ночі, з 18 по 21 грудня 2023 року, гості зможуть не лише переночувати в будиночку, а й взяти участь у ельфійських турботах – сортуванні листів, штампуванні пошти, північному сяйві та навіть традиційній фінській сауні. Так компанія хоче залучити «початківців ельфів» – тих, хто хоче засукати рукави і попрацювати, поринути в рутину розбору листів і заразом відчути радість свята за Полярним колом.

Бронювання розпочнеться 11 грудня о 12:00 за східним часом на airbnb.com/santa. Проживання підходить для двох дорослих та двох дітей, включає сніданок та вечерю.