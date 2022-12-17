Готелі Таїланду терміново шукають кілька десятків тисяч покоївок, щоб прийняти максимум туристів

Таїланд зіштовхнувся з проблемою дефіциту кадрів в індустрії туризму – за даними Bangkok Post, зайнятість у сфері готельного бізнесу відновилася лише на 70% до рівня доковідного 2019 року. На Пхукеті відкрито понад 17 тис. вакансій з обслуговування туристів, що приїжджають: потрібні співробітники готелів, SPA-масажисти, а також персонал підприємств торгівлі та закладів громадського харчування.

Відтік кадрів стався під час пандемії: багато місцевих жителів переорієнтувалися працювати у сільське господарство, електронної комерції та інших сферах. Повернутися в туризм в умовах обмеженого попиту на послуги вони поки що не готові. Влада Таїланду прогнозує, що наступного року зможе відновити в’їзний турпотік до 25 млн осіб (за цей рік країну відвідало всього 10 млн туристів, у 2019 році – 39 млн), проте це відбудеться лише в тому випадку, якщо коронавірусні обмеження будуть зняті в Китаї. .

Експерт розповів, що на Пхукет через брак персоналу до початку сезону не змогли відкритися близько 10% об’єктів розміщення. «Проблему дефіциту кадрів курорти переживають по-різному: якщо в районах, розташованих недалеко від столиці, він досить легко заповнимо, то в південних провінціях і на островах справи з цим набагато гірше: добиратися туди далеко і, крім того, приїжджим необхідно житло. Менеджмент одного з п’ятизіркових готелів Пхукету, наприклад, прямо зараз шукає 35 покоївок. Ми дивимося на все це з великою напругою, хоч і розумінням, що маємо справу з наслідками форс-мажору. Рано чи пізно ситуація виправиться, а традиційна тайська гостинність, ми сподіваємося, компенсує туристам можливі незручності», – висловив він свою думку.

Готельєри виходять із ситуації двома шляхами: обіцяють співробітникам вищу зарплатню та наймають молодих стажистів. «Це і добре, і погано: індустрія відновлюється швидше, але загальний рівень сервісу падає – це, до речі, відзначають ті туристи, які приїжджають на острів не вперше, що показово. Але загалом я не називав би ситуацію критичною – та ж публікація в Bangkok Post, який активно передруковують тайські ЗМІ, безперечно, матиме певний позитивний ефект», – упевнений експерт.