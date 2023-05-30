Готелі назвали предмети в номері, які туристи можуть «чесно» вкрасти

Черговий список предметів, які туристи можуть порівняно чесно вкрасти – тобто забрати з собою з готельного номера – а також ті, які не слід забирати, перерахував на сторінках видання The Sun Мехмет Ердем, ад’юнкт-професор готельного бізнесу та технологій Університету Невади в Лас- Вегас.
Загалом перелік очевидний — туристи можуть забрати з собою туалетне приладдя, такі як кускове мило, шампунь та інші засоби в індивідуальній упаковці, і навіть одноразові капці. Не проти готелі розлучитися і з канцелярським приладдям — ручки та блокноти можна запозичити, якщо є потреба. А ось журнали та книги експерт радить залишити на місці – для наступних постояльців.
Проте все, що за ці межі, схоже, є власністю готелю. Серед предметів, які категорично заборонено відвозити, експерт назвав рушники, простирадла та наволочки. Втім, за його словами, деякі особливо вульгарні туристи примудряються «випадково вкласти у валізу» навіть фени та праски — що, зрозуміло, заборонено.
Нагадаємо, що раніше менеджери люксових готелів поскаржилися на туристів, які охоче виносять із номерів дві «дрібниці», про які важко навіть подумати, як про об’єкт крадіжки у небідних туристів. Це туалетний папір та батареї з пультів телевізорів. «Безумно дратує, коли гості просять поповнити номер туалетним папером, адже ми кладемо в номер два свіжі рулони щодня, тільки щоб виявити, що вони забрали все додому. Особливо коли це роблять гості, які мешкають у люксі, вартість якого становить 800 фунтів стерлінгів за ніч», – заявили експерти.
До речі, «фантомні болі» дефіциту туалетного паперу мучать і російських туристів. У цілком собі ситі «колишні часи», у 2017 році в Кемері, наприклад, у Туреччині було виявлено пару туристів з Уралу, які вирішили на відпустці набрати більше продукції «на халяву». Серед них опинилися туалетний папір, шампуні, мило, вафлі, рахат-лукум, фрукти, родзинки, печиво, мюслі — все було акуратно розфасовано по пакетах і покладено на поличках шаф та холодильника.
Втім, турецькі готелі «все включено» навіть становили рейтинг того, що найчастіше виносять російські туристи. І цей список також очолює туалетний папір. Список навела туристка-блогер, якій поскаржилися працівники готелю. Він виглядає так:
- Туалетний папір: лідер рейтингу – принаймні на подив турецьких співробітників у готелях. Вони стверджують, що російські туристи часто просять покоївок принести їм пару додаткових рулонів і забирають їх із собою. «Навіщо займати місце у валізі? Без неї влізло більше подарунків для сім’ї! Чи в Росії дорогий туалетний папір?» – З подивом запитує персонал.
- Їжа зі «шведського столу»: не варто думати, що персонал готелю не помічає, як росіянки ховають персики по кишенях чоловіків і набивають сумки булочками і сухофруктами, заявляє туристка. У більшості випадків персонал проігнорує таку поведінку туриста, але у кричучих випадках вони мають право зробити зауваження.
Прилади: ножі та вилки з ресторану також часто опиняються у кишені туриста. Однак ще більше в зоні ризику – чашки, особливо якщо вони брендовані, а також чайні ложки та склянки з номерів. У цьому випадку персонал намагатиметься зупинити «несунів».
- Набори для чаю та кави: загалом це навіть не крадіжка – зазначає туристка – їх, як і косметичні речі, можна забирати з готелів. Проблема в тому, що туристи з Росії цим зловживають – і щодня складають у валізку все, що кладе покоївка – чай, кава і навіть цукор. «І чекають на наступну порцію, щоб знову сховати «видобуток» у валізу», – додає туристка.
- Чайні пакетики: їх туристка виносить окремим номером, уточнюючи, що, як правило, любителі халяви чаєм у номерах не обмежуються. Вони «набивають кишені чайними пакетиками у ресторанах на «шведському столі» та в барах самообслуговування».
- Косметика: це також формально не злодійство – деякі турецькі готелі, за словами туристки, навіть раді, що туристи забирають із собою брендовані баночки – це додаткова реклама. «Але співробітники щиро не розуміють туристів, які зливають мило та шампуні із настінних пляшок із дозаторами. А також тих, хто краде косметику та мило з візків, залишених покоївками в коридорах», – додає вона.
- «Все оплачене»: за словами блогера, також туристи не проти «приєднати» до набору, який можна забирати з номера – це косметичні речі, тапочки, блокноти та ручки, швейні набори, губки для взуття, гребінці та інші «приємні дрібниці» із номера. Як скаржаться співробітники – це найчастіше батареї з пультів та лампочки.
- І, нарешті, великі речі – це рушники, наволочки, посуд, халати і навіть картини. «Якщо туристів ловлять на крадіжці, вони майже завжди кажуть, що взяли це помилково. Це трапляється частіше, ніж вам здається. У високий сезон готелі Туреччини зазнають збитків навіть не на сотні, а на тисячі доларів», – запевняє туристка.