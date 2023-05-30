Готелі назвали предмети в номері, які туристи можуть «чесно» вкрасти

Черговий список предметів, які туристи можуть порівняно чесно вкрасти – тобто забрати з собою з готельного номера – а також ті, які не слід забирати, перерахував на сторінках видання The Sun Мехмет Ердем, ад’юнкт-професор готельного бізнесу та технологій Університету Невади в Лас- Вегас.

Загалом перелік очевидний — туристи можуть забрати з собою туалетне приладдя, такі як кускове мило, шампунь та інші засоби в індивідуальній упаковці, і навіть одноразові капці. Не проти готелі розлучитися і з канцелярським приладдям — ручки та блокноти можна запозичити, якщо є потреба. А ось журнали та книги експерт радить залишити на місці – для наступних постояльців.

Проте все, що за ці межі, схоже, є власністю готелю. Серед предметів, які категорично заборонено відвозити, експерт назвав рушники, простирадла та наволочки. Втім, за його словами, деякі особливо вульгарні туристи примудряються «випадково вкласти у валізу» навіть фени та праски — що, зрозуміло, заборонено.

Нагадаємо, що раніше менеджери люксових готелів поскаржилися на туристів, які охоче виносять із номерів дві «дрібниці», про які важко навіть подумати, як про об’єкт крадіжки у небідних туристів. Це туалетний папір та батареї з пультів телевізорів. «Безумно дратує, коли гості просять поповнити номер туалетним папером, адже ми кладемо в номер два свіжі рулони щодня, тільки щоб виявити, що вони забрали все додому. Особливо коли це роблять гості, які мешкають у люксі, вартість якого становить 800 фунтів стерлінгів за ніч», – заявили експерти.

До речі, «фантомні болі» дефіциту туалетного паперу мучать і російських туристів. У цілком собі ситі «колишні часи», у 2017 році в Кемері, наприклад, у Туреччині було виявлено пару туристів з Уралу, які вирішили на відпустці набрати більше продукції «на халяву». Серед них опинилися туалетний папір, шампуні, мило, вафлі, рахат-лукум, фрукти, родзинки, печиво, мюслі — все було акуратно розфасовано по пакетах і покладено на поличках шаф та холодильника.

Втім, турецькі готелі «все включено» навіть становили рейтинг того, що найчастіше виносять російські туристи. І цей список також очолює туалетний папір. Список навела туристка-блогер, якій поскаржилися працівники готелю. Він виглядає так: