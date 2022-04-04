5 маркетингових порад для швидкого відновлення рентабельності готелю

Щоб повністю прискорити процес відновлення готелю, існує кілька маркетингових порад, які підприємства розміщення можуть застосувати практично. Якщо вони візьмуть їх до уваги, то легко приваблять гостей, котрі знову починають подорожувати. Експерти вважають, що настав час підготуватися до повернення подорожей. Тому тут наведені поради, які допоможуть засобам розміщення залучити потенційних гостей. Надано Tourism Review.

1/ Повідомляйте про політику гнучкості

Щоб підвищити довіру гостей, важливо повідомити які саме політики проводить готель. Можливість скасувати бронювання, якщо гість не може здійснити поїздку – це основна цінність, яка стала незамінною з появою Covid-19. До 53% клієнтів почуваються комфортніше, якщо у них є можливість повністю скасувати бронювання та отримати свої гроші назад.

Це особливо важливо для молодого покоління. А також для латиноамериканського населення та китайських мандрівників. Тому не слід сприймати це як належне. Іншими словами, деталі, пов’язані з поверненням грошей, гнучким бронюванням та зміною дати, мають бути чітко викладені на сайті та в рекламі.

2/ Протоколи дезінфекції

Поліпшення заходів безпеки має бути обов’язковим. Гості цікавляться протоколами безпеки, оскільки вони безпосередньо впливають на їх вирішення. Принаймні 8 з 10 мандрівників приймають рішення про бронювання залежно від політики готелю. Більше того, кожна друга людина уникає зупинятися у певних закладах через проблеми зі здоров’ям.

Звичайно, необхідно також інформувати про заходи, які ухвалив заклад. Проактивна комунікація через цифрові канали є гарною практикою. Що стосується діючих протоколів, то вони включають дезінфекцію приміщень, використання масок персоналом та гостями, обслуговування номерів та безконтактну реєстрацію.

3/ Відгуки важливіші, ніж будь-коли

Перед ухваленням рішення мандрівники на 41% частіше, ніж до пандемії, вивчають відгуки. 75% мандрівників беруть їх до уваги, особливо відгуки, пов’язані з такими аспектами як чистота номера або загальний стан житла. Ось чому ці відгуки необхідно звертати увагу. Хоча може здатися, що не в руках готелю контролювати те, що кажуть його гості в Інтернеті, насправді все зовсім інакше. Насамперед, готель повинен заохочувати гостей залишати відгуки, надсилаючи їм електронні листи з нагадуваннями або залишаючи посилання на них на картках у номерах.

Важливо, щоб відповідний персонал був готовий відповісти протягом 24 годин після публікації. Це демонструє зацікавленість. Якщо відкликання негативне, необхідно відповісти на нього належним чином, щоб виправити репутацію. Подякувати гостю на ім’я, вибачитися, підкреслити зміни, які будуть зроблені, та оцінити необхідність подальших дій, наприклад, зв’язатися з людиною безпосередньо.

4/ Переконайтеся, що готель виділяється у пошукових системах

Вага, яку придбали джерела інформації в Інтернеті за останні роки, незаперечна. Гості шукають інформацію та натхнення перед поїздкою, особливо у порівнянні з періодом до пандемії. Отже, необхідно реалізувати багатоканальну маркетингову стратегію, щоб забезпечити хороше позиціонування бренду.

Таким чином, готель перебуватиме у верхній частині списку, коли потенційні гості шукатимуть або бронюватимуть номер. Тому рекомендується представляти свою продукцію на декількох платформах OTA, оскільки люди звертаються до різних джерел, щоб зібрати всю інформацію, яку вони вважають важливою. Іншими словами, необхідно узгодити повідомлення, яке запускається на всіх каналах, щоб воно було послідовним.

5/ Створюйте рекламні акції для кожної мети

Щоб персоналізувати повідомлення кожної цільової аудиторії, необхідно знати її інтереси. Таким чином, можна створити спеціальні рекламні акції, що відповідатиме їх вимогам до подорожей. Звичайно, існують і загальні вимоги, про які ми вже згадували, пов’язані з гнучкістю та гігієною.

Крім того, кожне покоління має свої особливості. Молоді люди оптимістичніше дивляться на майбутнє подорожей. Вони очікують, що зручності будуть на тому самому рівні, що й до пандемії. Одним словом, щоб залучити міленіалів (1981 – 1995) та представників покоління Z (1996 – 2010), цікаво пропонувати акції, що пропонують можливість працювати або вчитися віддалено. Водночас, вони зацікавлені в регіонах з низьким обсягом туризму.

Що стосується покоління X (1965 – 1980) та бебі-бумерів (1946 – 1964), то вони шукають зміну обстановки. Отже, їх можуть залучити чудові пейзажі та відпочинок на природі. У той же час, ті, хто народився до 1946 року, хочуть сімейного відпочинку з відповідними віком умовами проживання.