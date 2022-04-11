«Вибір, якого не робили з 1981 року»: Французькі ЗМІ про зіткнення Макрона та Ле Пен у другому турі виборів

Після вчорашнього висування Еммануеля Макрона та Марін Ле Пен у другий тур президентських виборів французькі ЗМІ повідомили про «повторну дуель» фіналістів 2017 року. На думку коментаторів, другий тур цього разу буде складнішим для чинного президента, і Марін Ле Пен має реальні шанси на перемогу.

Консервативне “Фігаро” в сьогоднішньому випуску написало, що “матч у відповідь, якого нібито не хотіли французи, все ж таки відбудеться”. Газета назвала Еммануеля Макрона фаворитом другого туру, але наголосила, що главі держави доведеться мати справу з «протестним блоком», недооцінювати який йому не слід.

“Вибір, якого не робили з 1980-х”.

Лівоцентристська “Монд” у свою чергу заявила, що другий тур стане дуеллю “Франція директорів та пенсіонерів проти Франції робітників, міст проти периферії, євроінтеграції проти національного суверенітету”. Щоденна газета також зазначила, що Макрон та Ле Пен створили «політичний хаос», бо вони «придушили традиційні партії, які сформували П’яту республіку».

“Цього разу страшно”, – написав він на обкладинці “Liberation”. «Марин Ле Пен досягла своєї першої мети — дедіалізації», — заявила ліва щоденна газета, додавши, що у лідера націоналістів «є реальний резерв голосів, який може дозволити їй перемогти у другому турі», і що неясно, чи будуть ліві Електорат нового штибу. знову мобілізується, щоб не допустити приходу Ле Пен до влади.

Столична щоденна газета Le Parisien прокоментувала результати вчорашнього голосування, написавши, що другий тур стане «соціальним вибором, якого не робили у Франції з 1981 року та обрання соціаліста Франсуа Міттерана».