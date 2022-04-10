Стали відомі попередні результати першого туру президентських виборів у Франції

Чинний президент Франції Еммануель Макрон перемагає у першому турі президентських виборів. У другому турі глава держави зустрінеться із лідером партії “Національний союз” Марін Ле Пен.

У першому турі президентських виборів у Франції в неділю президент Еммануель Макрон, який претендує на переобрання, набрав 28,5 відсотка голосів. голосів, а голова Національної спілки Марін Ле Пен проголосувала 24,2 відсотка. виборців, це результат попередніх результатів, даних Elabe та SFR Institute for BFM TV від 20, одразу після закриття виборчих дільниць.

Лідер лівих Жан-Люк Меланшон, якого підтримали 20 відсотків виборців, посів третє місце у голосуванні. Потім був правий оглядач Ерік Земмур із шістьма відсотками голосів, за ним пішов правоцентристський кандидат Валері Пекресс із п’ятьма відсотками голосів. Кандидат від зелених Яннік Жадо набрав 4 відсотки голосів, випередивши кандидата від селян Жана Лассаля, комуніста Фаб’єна Русселя, мера Парижа соціалістку Анн Ідальго, за яку проголосувало близько двох відсотків французів. Представники антикапіталістичної партії Наталі Арто та Філіп Путу набрали менше одного відсотка голосів.

Явка становила приблизно 74 відсотки. Це найнижчий рівень із 2002 року та другий найгірший результат в історії прямих президентських виборів у Франції.

Ще один тур

Ці результати означають, що Еммануель Макрон та Марін Ле Пен зустрінуться у другому турі виборів, запланованому на 24 квітня, вдруге поспіль. Результати опитування, опубліковані незабаром після закриття виборчих дільниць, показують, що Еммануель Макрон покращив свій п’ятирічний результат на чотири відсоткові пункти. Марін Ле Пен проголосувала на три відсоткові пункти більше, ніж у 2017 році.