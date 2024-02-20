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ТуризмФранція

У Парижі туристів перестали пускати на Ейфелеву вежу

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
У Парижі туристів перестали пускати на Ейфелеву вежу
Photo by Il Vagabiondo on Unsplash

Туристів перестали пускати на Ейфелеву вежу у Парижі (Франція).

За даними французьких ЗМІ, причиною обмежень є страйк профспілок компанії, яка управляє вежею. Вони звинувачують міську владу в тому, що на техобслуговування популярної пам’ятки виділено замало коштів, висловлюють невдоволення нестійкістю економічної моделі фінансування та вимагають підвищити їм зарплату.

Тривалість акції протесту не уточнюється. Крім того, співробітники компанії, яка обслуговує вежу, загрожують влаштувати страйк і під час проведення Олімпійських ігор, з 26 липня по 11 серпня.

Нагадаємо, щорічно Ейфелева вежа приймає близько 6 млн туристів.

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