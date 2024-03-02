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ТуризмФранція

У Парижі фермери перегородили тюками сіна дорогу до Тріумфальної арки

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
У Парижі фермери перегородили тюками сіна дорогу до Тріумфальної арки

У Парижі біля знаменитої Тріумфальної арки страйкують фермери: вони заблокували дороги до пам’яток тюками сіна.

Акцію протесту проти політики уряду проводить профспілка французьких фермерів Сільська координація (Coordination rurale).

На площі Шарля де Голля, де розташовані арки, знаходяться близько 150 фермерів і сільгосптехніка. Акція проводиться з 4.00. За допомогою поліції вдалося відновити рух навколо Тріумфальної арки, але фермери залишаються на місці.

Нагадаємо, 2 лютого фермери вже перекривали рух біля Тріумфальної арки.

У Франції останнім часом відбуваються протести фермерів: вони блокують важливі автотраси, перекриваючи рух тракторами, стогами сіна та купами гною, закидають префектури та будівлі адміністрацій сільгоспвідходами.

Фермери протестують проти політики французького уряду у сфері сільського господарства, яка робить їх неконкурентоспроможними.

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