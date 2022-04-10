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ПолітикаФранція

Вибори президента Франції: Еммануель Макрон вважається фаворитом

Євгеній Подольський

Франція проголосувала у першому турі президентських виборів. 48 мільйонів виборців обирають із 12 кандидатів. Нинішній глава держави Еммануель Макрон вважається лідером.

Аналітики прогнозують, що результат виборів буде визначено у другому турі 24 квітня, а спірна битва розгорнеться між Еммануелем Макроном та ультраправим кандидатом Марін Ле Пен. Ще одним провідним претендентом на Єлисейський палац є украй лівий Жан-Люк Меланшон.

Тепер перевага Макрона над Ле Пен тане. Експерти вважають, що у разі перемоги ультраправих це буде абсолютним прецедентом.

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