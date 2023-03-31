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Протести у Франції переростають у насильство: туристів попередили про наслідки подорожі до країни

Гліб Парфененко
Гліб Парфененко
Протести у Франції переростають у насильство: туристів попередили про наслідки подорожі до країни

Для європейських туристів одне за одним публікують попередження щодо поїздок до Франції на великодні канікули. Нещодавно відповідним попередженням відзначився уряд Великобританії, про що повідомила місцева газета Express. Йдеться про протести, які будь-якої миті можуть перерости в масове насильство.

Британське Міністерство закордонних справ оновило свої рекомендації щодо поїздок після масових протестів по всій країні. «З середини березня у центрі Парижа та в інших місцях Франції пройшли стихійні протести. Протести, ймовірно, відбудуться і можуть відбутися без особливого повідомлення. Деякі протести переросли в насильство», – попередило своїх туристів МЗС.

На даний момент, як також повідомляється у попередженні, скоординований страйк та великомасштабні демонстрації заплановані на четвер, 6 квітня. Страйк може розпочатися ввечері напередодні дня страйку та триватиме кілька днів. Протести можуть призвести до перебоїв у дорожньому русі. Також триває страйк, що стосується кількох секторів, включаючи транспортні мережі.

Зокрема, протестами вже було заблоковано дороги та деякі залізничні станції. Затримали й пасажирів на вокзалі Парижа – протестуючі вийшли на рейки та зупинили рух.

Британців також попередили, що вони «можуть зіткнутися зі зривом чи скасуванням рейсів, оскільки французька авіадиспетчерська служба збирається взяти участь у страйку».

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