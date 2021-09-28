McDonald’s спіймали на продажу водопровідної води

Французькі філії McDonald’s звинуватили в несумлінному переході на екологічно чисту тару. Після заяви керівництва мережі ресторанів про відмову від пластикових пляшок, служба громадського харчування була спіймана на продажу клієнтам водопровідної води під приводом турботи про природу, повідомляє Le Figaro.

З квітня 2021 року ресторани McDonald’s перестали закуповувати для своїх закладів у Франції класичні напої Evian і Badoit від групи Danone і додали в меню новий продукт – склянка води вартістю 1,70 євро і обсягом 250 мілілітрів в картонних стаканчиках. “Відмова від поширення пластикових пляшок стала першими в світі для нашого бренду. Нова ініціатива дозволить заощадити більше тисячі тонн пластика”, – заявили в компанії.

Телеканал France Info з’ясував, що McDonald’s не купує мінеральну воду, щоб продати її на розлив. Працівники ресторану наливають рідину з крана і пропускають її через фільтр перед подачею. Журналісти спиралися на відео, зняте одним з менеджерів компанії на приховану камеру.

Представники McDonald’s посилаються на дані своїх опитувань, згідно з якими 90 відсотків респондентів з числа клієнтів компанії задоволені, тому що це «дозволяє мати більш різноманітну пропозиція». Покупець може попросити негазовану, газовану або водопровідну воду, підкреслює керівництво французької мережі.