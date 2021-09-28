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ФРАНЦИЯ

McDonald’s поймали на продаже водопроводной воды

Глеб Парфененко
McDonald's поймали на продаже водопроводной воды

Французские филиалы McDonald’s обвинили в недобросовестном переходе на экологически чистую тару. После заявления руководства сети ресторанов об отказе от пластиковых бутылок, служба общественного питания была поймана на продаже клиентам водопроводной воды под предлогом заботы о природе, сообщает Le Figaro.

С апреля 2021 рестораны McDonald’s перестали закупать для своих заведений во Франции классические напитки Evian и Badoit от группы Danone и добавили в меню новый продукт — стакан воды стоимостью 1,70 евро и объемом 250 миллилитров в картонных стаканчиках. «Отказ от распространения пластиковых бутылок стала первыми в мире для нашего бренда. Новая инициатива позволит сэкономить более тысячи тонн пластика», — заявили в компании.

Телеканал France Info выяснил, что McDonald’s не покупает минеральную воду, чтобы продать ее на разлив. Работники ресторана наливают жидкость из крана и пропускают ее через фильтр перед подачей. Журналисты опирались на видео, снятое одним из менеджеров компании на скрытую камеру.

Представители McDonald’s ссылаются на данные своих опросов, согласно которым 90 процентов респондентов из числа клиентов компании довольны, потому что это «позволяет иметь более разнообразную предложение». Покупатель может попросить негазированную, газированную или водопроводную воду, подчеркивает руководство французской сети.

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