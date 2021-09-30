ГоловнаФРАНЦІЯКолишній президент Франції Ніколя Саркозі був визнаний винним в незаконному фінансуванні його...
ФРАНЦІЯ

Колишній президент Франції Ніколя Саркозі був визнаний винним в незаконному фінансуванні його кампанії

Гліб Парфененко
Колишній президент Франції Ніколя Саркозі був визнаний винним в незаконному фінансуванні його кампанії

Колишній президент Франції Ніколя Саркозі був визнаний винним в незаконному фінансуванні його виборчої кампанії в 2012 році.

У травні суд розпочав слухання справи проти Саркозі.

Вирок був винесений у відсутність Саркозі, який не був присутній на останньому засіданні. Суд вважає, що Саркозі продовжував проводити передвиборчі мітинги, незважаючи на перевищення встановленого законом ліміту витрат. На кампанію було витрачено понад 42 млн євро замість допустимих 22 млн євро.

Суд ще не виніс вирок. Звинувачення вимагало один рік в’язниці, включаючи шість місяців умовно.

Джером Лавров, заступник керівника виборчої кампанії Саркозі в 2012 році і один з 13 обвинувачених, публічно визнав, що він керував відволіканням коштів, сплачених PR-агентству Bygmalion для покриття витрат на виборчу кампанію. Він сказав, що діяв за власною ініціативою.

Серед обвинувачених – два співзасновника агентства. Один з них, Гай Алвес, публічно визнав неправдиву звітність. У 2014 році юрист Bygmalion заявив, що компанія діяла під політичним тиском.

Слідкуйте за нами на: Google News | Telegram | Facebook | Twitter
- Реклама -
Допомога проекту
- Реклама -

Актуально про...

Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua

Схожі новини

Dip.org.ua - це не просто туристичний портал України - це ваш надійний провідник і помічник в подорожах по туристичного місцях усього світу. Тут зібрана всі актуальні новини та інформація для тих, хто тільки планує подорож або вже відпочиває.

Незвичайні музеї та визначні пам'ятки, мальовничі країни і кращі тури

Наш сайт в туризмі допоможе вам легко зорієнтуватися в океані туристичних новин і цікавих подій в найпопулярніших туристичних місцях світу. Рекомендуємо цікаві музеї світу, публікує огляди країн, міст, пам'ятки і курортів.

Зараз в тренді

Останні новини

Популярні теми

COVID-19коронавірусЄвропавакцинаціяТалібанпогодаДжо БайденпандеміявакцинаБлизький Схід

© DIP. Всі матеріали на даному веб-сайті розміщуються на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International