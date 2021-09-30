Бывший президент Франции Николя Саркози был признан виновным в незаконном финансировании его кампании

Бывший президент Франции Николя Саркози был признан виновным в незаконном финансировании его избирательной кампании в 2012 году.

В мае суд начал слушание дела против Саркози.

Приговор был вынесен в отсутствие Саркози, который не присутствовал на последнем заседании. Суд считает, что Саркози продолжал проводить предвыборные митинги, несмотря на превышение установленного законом лимита расходов. На кампанию было потрачено более 42 млн евро вместо допустимых 22 млн евро.

Суд еще не вынес приговор. Обвинение требовало один год тюрьмы, включая шесть месяцев условно.

Джером Лавров, заместитель руководителя избирательной кампании Саркози в 2012 году и один из 13 обвиняемых, публично признал, что он руководил отвлечением средств, уплаченных PR-агентству Bygmalion для покрытия расходов на избирательную кампанию. Он сказал, что действовал по собственной инициативе.

Среди обвиняемых — два соучредителя агентства. Один из них, Гай Алвес, публично признал ложную отчетность. В 2014 году юрист Bygmalion заявил, что компания действовала под политическим давлением.