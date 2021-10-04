Франція запустила власний мобільний додаток для туристів

Платформа Alentour, запущена минулого тижня, дозволить туристам знайти і забронювати заходи або тур послуги поруч з місцем відпочинку.

Banque des Territoires оголосив, що запустив новий веб-сайт Alentour, на якому мандрівники зможуть знайти каталог дозвілля поруч з їх готелем, орендованими апартаментами або кемпінгом, який можна буде забронювати на своєму смартфоні.

“15 років тому нас захлеснула революція Tripadvisor, потім десять років тому революційний сервіс Booking.com, а потім Airbnb … Було б добре, якби цифрові інновації час від часу приходили з Франції, провідна туристична країни світу,” зазначив Олів’є Сішель, директор Banque des Territoires.

Alentour дозволяє мандрівникам отримувати при бронюванні готелю або після прибуття в місце відпочинку персоналізоване текстове повідомлення або електронний лист із зазначенням повного списку можливих заходів і туристичних послуг доступних поблизу, які можна швидко забронювати через свій смартфон.

Заснована в травні 2020 року уряд в рамках плану стимулювання, велика частина платформи належить Banque des Territoires і очолюється Тімоті де Ру, колишнім генеральним директором Abritel HomeAway (Expedia Group), а Amadeus – володіє іншою частиною капіталу, в той же час Amadeus і Dawex виступають як технологічні партнери.

За допомогою платформи об’єкти розміщення туристів – готелі, кемпінги, туристичні резиденції, …- і установи – туристичні офіси, регіональні комітети з туризму – можуть запропонувати мандрівникам широкий спектр тур послуг і заходів в безпосередній близькості.

Скануючи QR-код в своєму готелі або туристичному офісі, мандрівники можуть уникнути колекціонування безлічі паперових брошур, які ще й швидко застарівають. Готелі можуть порадити своїм гостям довколишні варіанти проведення дозвілля за допомогою інтерактивної карти з геолокації.

«Ми зрозуміли, що туристи все більше цікавляться заходами, починаючи від відвідування місцевого музею і поні-клубу до гри в гольф, і що безліч таких тур послуг і / або заходів були оцифровані», на відміну від пропозиції по розміщенню або транспорту, – зазначає Олів’є Сішель. «Знайти їх непросто».

Менш урбаністичний, ніж Airbnb

За оцінками експертів у Франції «від 120 000 до 150 000 провайдерів тур послуг при загальному обсязі бізнесу в 22 мільярди євро, з яких тільки від 5 до 10% припадають на онлайн замовлення: потенціал величезний», – зазначає Тімоті де Ру.

За словами Тімоті де Ру, Alentour відразу буде відрізнятися від конкурентів, таких як Booking.com або Airbnb, які дуже урбанізовані.

Платформа тестується з серпня на Лазурному березі і буде поступово розгорнута по всій Франції. Крім того, за словами Тімоті де Ру, з послуг стягуватиметься «найкраща» комісія, ніж «ринкова комісія конкурентів від 20 до 35%».