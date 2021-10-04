Во Франции запущен «AIRBNB» для туристических услуг

Платформа Alentour, запущенная на прошлой неделе, позволит туристам найти и забронировать мероприятия или тур услуги рядом с местом отдыха.

Banque des Territoires объявил, что запустил новый веб-сайт Alentour, на котором путешественники смогут найти каталог досуга рядом с их отелем, арендованными апартаментами или кемпингом, который можно будет забронировать на своем смартфоне.

«15 лет назад нас захлестнула революция Tripadvisor, затем десять лет назад револиционный сервис Booking.com, а затем Airbnb … Было бы хорошо, если бы цифровые инновации время от времени приходили из Франции, ведущей туристической страны мира, » отметил Оливье Сишель, директор Banque des Territoires.

Alentour позволяет путешественникам получать при бронировании отеля или по прибытии в место отдыха персонализированное текстовое сообщение или электронное письмо с указанием полного списка возможных мероприятий и туристических услуг доступных поблизости, которые можно быстро забронировать через свой смартфон.

Основанная в мае 2020 года правительством в рамках плана стимулирования, большая часть платформы принадлежит Banque des Territoires и возглавляется Тимоти де Ру, бывшим генеральным директором Abritel HomeAway (Expedia Group), а Amadeus — владеет остальной частью капитала, в тоже время Amadeus и Dawex выступают как технологические партнеры.

С помощью платформы объекты размещения туристов — отели, кемпинги, туристические резиденции, …- и учреждения — туристические офисы, региональные комитеты по туризму — могут предложить путешественникам широкий спектр тур услуг и мероприятий в непосредственной близости.

Сканируя QR-код в своем отеле или туристическом офисе, путешественники могут избежать коллекционирования множества бумажных брошюр, которые еще и быстро устаревают. Отели могут посоветовать своим гостям близлежащие варианты проведения досуга с помощью интерактивной карты с геолокацией.

«Мы поняли, что туристы все больше интересуются мероприятиями, начиная от посещения местного музея и пони-клуба до игры в гольф, и что множество таких тур услуг и/или мероприятий не были оцифрованы», в отличие от предложения по размещению или транспорту, — отмечает Оливье Сишель. «Найти их непросто».

Менее урбанистический, чем Airbnb

По оценкам экспертов во Франции «от 120 000 до 150 000 провайдеров тур услуг при общем объеме бизнеса в 22 миллиарда евро, из которых только от 5 до 10% приходятся на онлайн заказы: потенциал огромен», — отмечает Тимоти де Ру.

По словам Тимоти де Ру, Alentour сразу будет отличаться от конкурентов, таких как Booking.com или Airbnb, которые очень урбанизированы.

Платформа тестируется с августа на Лазурном берегу и будет постепенно развернута по целой Франции. Кроме того, по словам Тимоти де Ру, с услуг будет взиматься «лучшая» комиссия, чем «рыночная комиссия конкурентов от 20 до 35%».