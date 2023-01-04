Європейські гірськолижні курорти закриваються через аномальне потепління

Не по сезону теплі погодні умови та рідкісні снігопади змусили останніми днями закритися деякі низькорівневі гірськолижні курорти, оскільки Європа розпочала новий рік з рекордно високими температурами.

Як пише Sky News, серед інших під удар потрапили такі популярні гірськолижні країни, як Німеччина, Франція, Швейцарія, Польща та Чехія. Для низки міст у цих країнах зимовий туризм є основним джерелом доходу.

Зокрема, 1 січня у Варшаві було зафіксовано +18,9°C, що побило попередній рекорд на понад 5°C, в Ольсбасі на південному заході Німеччини було +19,4°C, а у Більбао на півночі Іспанії було зафіксовано +25,1°C. У Празі також була найтепліша новорічна ніч за 247 років спостережень, коли температура досягла +17,7°C.

Тим часом, за даними Meteo France, температура у Франції наприкінці року була найвищою за 25 років. Схожа картина була й у Швейцарії, де метеостанція у горах Юра зафіксувала рекордну середню денну температуру +18,1 градуса за Цельсієм 31 грудня.

Як зазначає видання, особливо через відсутність снігу, злив і високих температур страждають Північні Альпи та Французькі Піренеї, де деякі курорти, що ледве відкрилися протягом місяця, були змушені закритися, поки ситуація не покращиться.

Інші курорти змушені працювати у урізаному форматі, маючи можливість відкрити лише частину гірськолижних трас.

У швейцарському Адельбодені, який найближчої суботи прийме етап Кубка світу з лижних перегонів, цього року доведеться проводити змагання на 100% штучному снігу.

Разом з тим, на даний момент гірськолижні курорти Південних Альп і на схилах понад 2200 метрів все ще мають необхідну кількість снігу для зимових видів спорту. А ось багато міст, розташованих на нижчих висотах, дуже ризикують і тому все частіше приділяють увагу цілорічнім заняттям, таким як піші прогулянки.

При цьому професор кліматології Брюссельського університету Вім Тьєрі дав невтішний прогноз щодо майбутнього гірськолижного відпочинку в Європі: “До кінця століття (це) просто закінчиться… катання на лижах в Альпах, як ми його знаємо. У майбутньому ці проблеми погіршаться, бо сніг буде продовжувати танути, доки клімат теплішає”.