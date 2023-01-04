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Європейські гірськолижні курорти закриваються через аномальне потепління

Гліб Парфененко
Гліб Парфененко
Європейскі гірськолижні курорти закриваються через аномальне потепління

Не по сезону теплі погодні умови та рідкісні снігопади змусили останніми днями закритися деякі низькорівневі гірськолижні курорти, оскільки Європа розпочала новий рік з рекордно високими температурами.

Як пише Sky News, серед інших під удар потрапили такі популярні гірськолижні країни, як Німеччина, Франція, Швейцарія, Польща та Чехія. Для низки міст у цих країнах зимовий туризм є основним джерелом доходу.

Зокрема, 1 січня у Варшаві було зафіксовано +18,9°C, що побило попередній рекорд на понад 5°C, в Ольсбасі на південному заході Німеччини було +19,4°C, а у Більбао на півночі Іспанії було зафіксовано +25,1°C. У Празі також була найтепліша новорічна ніч за 247 років спостережень, коли температура досягла +17,7°C.

Тим часом, за даними Meteo France, температура у Франції наприкінці року була найвищою за 25 років. Схожа картина була й у Швейцарії, де метеостанція у горах Юра зафіксувала рекордну середню денну температуру +18,1 градуса за Цельсієм 31 грудня.

Як зазначає видання, особливо через відсутність снігу, злив і високих температур страждають Північні Альпи та Французькі Піренеї, де деякі курорти, що ледве відкрилися протягом місяця, були змушені закритися, поки ситуація не покращиться.

Інші курорти змушені працювати у урізаному форматі, маючи можливість відкрити лише частину гірськолижних трас.

У швейцарському Адельбодені, який найближчої суботи прийме етап Кубка світу з лижних перегонів, цього року доведеться проводити змагання на 100% штучному снігу.

Разом з тим, на даний момент гірськолижні курорти Південних Альп і на схилах понад 2200 метрів все ще мають необхідну кількість снігу для зимових видів спорту. А ось багато міст, розташованих на нижчих висотах, дуже ризикують і тому все частіше приділяють увагу цілорічнім заняттям, таким як піші прогулянки.

При цьому професор кліматології Брюссельського університету Вім Тьєрі дав невтішний прогноз щодо майбутнього гірськолижного відпочинку в Європі: “До кінця століття (це) просто закінчиться… катання на лижах в Альпах, як ми його знаємо. У майбутньому ці проблеми погіршаться, бо сніг буде продовжувати танути, доки клімат теплішає”.

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