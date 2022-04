Бутіки Chanel у Парижі були прикрашені зображенням Гітлера

Вітрини бутіків Chanel у Парижі були обклеєні наклейками із зображенням Гітлера. Передбачається, що акція пов’язана із забороною французького будинку моди продавати свої товари суб’єктам Російської Федерації.

Раніше повідомлялося, що магазини люксового бренду в Дубаї відмовляються продавати одяг та аксесуари своїм клієнтам, якщо вони не підпишуть декларації про те, що не проживають на території Російської Федерації. Покупці також повинні заявити, що вони не носитимуть речі Chanel у Росії, подробиці читайте за посиланням.

Про це повідомила молода росіянка, яка поскаржилася у соціальних мережах, що для того щоб купити сумку Chanel в ОАЕ, її змусили підписати папери.

Офіційний представник МЗС Росії Марія Захарова прокоментувала інцидент із Дубая, нагадавши про зв’язок Коко Шанель із нацистами Третього рейху. Кажуть, що засновниця сумнозвісного будинку моди була коханкою офіцера німецької розвідки Ганса Гюнтера фон Дінклаге.

Chanel’s Paris stores have been tagged with stickers of Hitler’s image and the brand’s logo.

Chanel recently refused to sell to Russians in Dubai unless they signed waivers to not take items to Russia

Stickers are a nod to Coco Chanel’s alleged Nazi collaboration during WWII pic.twitter.com/i6M4hsb9Cq

— Danny Armstrong (@DannyWArmstrong) April 7, 2022