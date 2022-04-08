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Бутіки Chanel у Парижі були прикрашені зображенням Гітлера

Гліб Парфененко
Бутіки Chanel у Парижі були прикрашені зображенням Гітлера

Вітрини бутіків Chanel у Парижі були обклеєні наклейками із зображенням Гітлера. Передбачається, що акція пов’язана із забороною французького будинку моди продавати свої товари суб’єктам Російської Федерації.

Раніше повідомлялося, що магазини люксового бренду в Дубаї відмовляються продавати одяг та аксесуари своїм клієнтам, якщо вони не підпишуть декларації про те, що не проживають на території Російської Федерації. Покупці також повинні заявити, що вони не носитимуть речі Chanel у Росії, подробиці читайте за посиланням.

Про це повідомила молода росіянка, яка поскаржилася у соціальних мережах, що для того щоб купити сумку Chanel в ОАЕ, її змусили підписати папери.

Офіційний представник МЗС Росії Марія Захарова прокоментувала інцидент із Дубая, нагадавши про зв’язок Коко Шанель із нацистами Третього рейху. Кажуть, що засновниця сумнозвісного будинку моди була коханкою офіцера німецької розвідки Ганса Гюнтера фон Дінклаге.

Мадам Шанель співпрацювала із урядом Німеччини під час Другої світової війни.

Незабаром після заяви Захарової зображення Гітлера було розклеєно магазинами Chanel.

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