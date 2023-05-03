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ТуризмФінляндія

Вперше у світі: в аеропорту Гельсінкі відкриють секонд-хенд

Гліб Парфененко
Гліб Парфененко
Вперше у світі: в аеропорту Гельсінкі відкриють секонд-хенд

Вперше у світі в аеропорту Гельсінкі буде відкрито магазин зношених речей.

Як повідомляє Avianews.com, фінська сімейна фірма відкриє перший у світі секонд-хенд, який розміститься у терміналі.

Під вивіскою Relove у зоні виходів на посадку з’являться секонд-хенд та кафе, в якому можна буде замовити веганські та безглютенові продукти.

Повідомляється, що в магазині акцент буде зроблено на високоякісний преміальний та дизайнерський одяг та аксесуари.

На сайті Relove можна побачити, що в асортименті магазинів є речі різних цінових діапазонів: джинси за 25 євро, жіночі сумочки за 450 євро, черевики за 700 євро.

Відкриття секонд-хенду в аеропорту Гельсінкі заплановано на осінь 2023 року.

Аеропорт Гельсінкі та його інновації

У січні 2020 року в аеропорту Гельсінкі з’явилися туалети для тварин.

У вересні 2020 року повідомлялося про те, що в аеропорту Гельсінкі собаки виявлятимуть інфікованих COVID-19 пасажирів.

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