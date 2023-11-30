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ТуризмФінляндія

У Фінляндії побудували найбільший у світі круїзний корабель

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
У Фінляндії побудували найбільший у світі круїзний корабель

Вже на початку наступного року круїзний лайнер Icon of the Seas вирушить у свій перший рейс із Маямі.

На суднобудівному заводі у південно-західній частині Фінляндії завершилося будівництво найбільшого у світі круїзного лайнера Icon of the Seas. Компанія Meyer Turku передала судно американській компанії Royal Caribbean International.

“Після більш ніж семи років очікування, 900 днів проєктування та будівництва, в яких було долучено тисячі експертів, компанія Royal Caribbean International у рамках урочистого заходу на суднобудівному заводі в Турку вітає у своїй сім’ї новий довгоочікуваний корабель Icon of the Seas”, – йдеться в прес-релізі.

Як розповів виданню Yle виконавчий директор Meyer Turku Тім Мейєр, завершення будівництва та передача корабля – це особливий момент у суднобудівній галузі.

„Icon of the Seas – найбільший у світі, але насамперед найсучасніший у світі круїзний лайнер. Разом з Royal Caribbean ми поставили високу планку з дизайну, технологій, безпеки та зниження енергоспоживання. Я дуже пишаюся всіма, хто брав участь у цьому проєкті», – сказав Тім Мейєр.

Icon of the Seas – двадцятий корабель, побудований для Royal Caribbean на суднобудівному заводі Турку з 1995 року. На даний момент будується ще два кораблі, один буде готовий у 2025 році, інший – у 2026 році. Планами щодо нових замовлень від Royal Caribbean представники суднобудівного заводу в Турку не поділилися. „Важливіше, щоб цей корабель вирушив у плавання та був успішним“.

Корабель Icon of the Seas ходитиме під прапором Панами. Його довжина – 365 метрів, вага – 248 655 тонн. На круїзному лайнері одночасно зможуть перебувати 7600 пасажирів та 2350 членів екіпажу. Для порівняння: колись найбільше у світі пасажирське судно „Титанік“ мало довжину близько 270 метрів, вага – 52 310 тонн, місткість – 2439 пасажирів та 899 членів екіпажу.

Icon of the Seas має 20 палуб з сімома басейнами та шістьма водними гірками. Компанія стверджує, що на кораблі є найвищий водоспад (17 метрів), найвища водна гірка, найбільший аквапарк та перший серед усіх кораблів підвісний басейн.

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