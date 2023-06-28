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ТуризмФінляндія

Один з аеропортів Європи дозволив пасажирам брати у літак до 2 літрів рідини

Гліб Парфененко
Гліб Парфененко
В аеропортах починають знімати заборону на провезення рідин об'ємом понад 100 мл: 16 років мук добігають кінця

З сьогоднішнього дня, 28 червня, аеропорт Гельсінкі знімає суворі обмеження на перевезення рідин у літаках. Послаблення правил торкнеться лише пасажирів, для яких Гельсінкі є початковою точкою маршруту.

Як повідомляє Avianews, нові правила передбачають, що кожен пасажир, який вилітає з Гельсінкі, зможе взяти із собою до 2 літрів рідин. Відтак тепер пасажирам не доведеться викидати заповнені ємності обсягом понад 100 мілілітрів на контролі безпеки для проходу в зону вильоту.

Зняття суворих обмежень стало можливим після того, як оператор аеропорту – компанія Finavia – встановила у терміналі сканери на основі комп’ютерної томографії. Вони перевіряють речі пасажирів на наявність небезпечних речовин та дозволяють не виймати з ручної поклажі електроніку та рідини для проведення контролю.

Finavia уточнює, що подібні технології зараз використовують лише кілька аеропортів у Євросоюзі та США.

Для пасажирів, які пересаджуються в столичному аеропорту Фінляндії з рейсу на рейс, на транзитному контролі безпеки застосовуються старі правила. Вони дозволяють провозити рідини в ємностях до 100 мл, які потрібно упаковати в прозорий пакет об’ємом до 1 літра.

Обмеження на перевезення рідин у літаках

Обмеження на перевезення рідин у літаках запровадили в аеропортах по всьому світу в 2006 році. Це сталося після того, як у Великій Британії розкрили змову. Терористи планували пронести в ручну поклажу рідини в літаки, і вже в небі змішати їх для отримання рідкої вибухівки.

Передбачалося, що обмеження знімуть після винаходу нових сканерів, проте нове обладнання не набуло широкого поширення в аеропортах.

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