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У Європу йдуть 30-градусні морози: під ударом опиниться і Україна

Гліб Парфененко
Гліб Парфененко
У Європу йдуть 30-градусні морози: під ударом опиниться і Україна

Східна Європа, зокрема й Україна, а також деякі частини Азії зіткнуться з різким похолоданням. Про це повідомляє The Watchers.

Прогнозується, що найближчими днями на Східну Європу та Азію обрушиться сильне похолодання, внаслідок чого температура впаде приблизно до -30 градусів.

Як повідомляється, перші хвилі дуже холодного повітря очікуються в Естонії та Латвії 5 січня. Потім вони поширяться на південь, Литву, Білорусь та Україну. За прогнозом, до 7 січня у центральній та східній Україні буде від -5° до -8°.

До 10 січня хвиля холоду посилиться і пошириться далі на південь та на схід – до Азії.

В Україну йде сильне похолодання: що відомо

Відомий синоптик Наталія Діденко закликала українців підготуватись до різкої зміни погоди. За її даними, очікуються морози до -10…-16 градусів. Пік похолодання, за словами Наталії Діденки, буде 6-9 січня.

Про те, що в Україні очікується різке похолодання, свідчать і дані погодних сервісів. Згідно з прогнозами, вже на Різдво мінус буде як вночі, так і вдень. Найхолодніше буде на Лівобережжі. Вдень там очікується -6°…-12°, а вночі морози сягатимуть -15 градусів.

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