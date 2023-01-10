У Ризі запровадили туристичний податок

Як повідомив портал Delfi.lv, у Ризі з 1 січня 2023 року запровадили туристичний податок. Тепер усі готелі платитимуть 1 євро за ніч з кожного туриста віком від 18 років.

Зазначається, що всі об’єкти розміщення туристів мають сплачувати збір у розмірі 1 євро за ніч перебування гостя, але не більше 10 євро, якщо турист залишиться в місті довше.

Такий податок влада Риги планувала запровадити ще з 2021 року, але через різке скорочення турпотоку в період пандемії COVID-19 рішення було відкладено. Доходи від турзбору планується використовувати для «реалізації проектів, що підтримують туризм або розвиток турінфраструктури, та сприяють міжнародній впізнаваності Риги».

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