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Экономика

Хаос в портах мира. Но судоходные компании готовятся к небывалым прибылям

Глеб Парфененко
Хаос в портах мира. Но судоходные компании готовятся к небывалым прибылям
China Qingdao port container terminal

Ситуация в крупнейших портах мира продолжает находиться в хaocе. Рекордное количество судов ожидает разгрузки, контейнеров не хватает, и капитаны вынуждены выбирать альтернативные маршруты, чтобы избежать перегруженных портов.

Несмотря на растущие проблемы, большие судоходные компании никогда не получали такого большого дохода.

Фактически, пандемия — это двусторонняя монета для отрасли. С одной стороны, сложная логистика увеличила стоимость перевозок.

В то же время спрос на товары рекордно высокий и у трейдеров заканчиваются запасы. Однако компании, отчаянно хотят продать свою продукцию, они готовы платить гораздо более высокие цены, чтобы иметь возможность ее транспортировать, пишет сайт Quаrtz.

Maersk, крупнейшая судоходная компания, ожидает, что в этом году ее прибыль вырастет на 215-240% по сравнению с докризисным уровнем.

Другой лидер рынка, компания Hapag-Lloyd, прогнозирует еще более значительный рост прибыли до вычета налогов и амортизации. Компания ожидает рекордного роста от 815 до 1025% в 2021 году по сравнению с 2019 годом.

В результате аналитики ожидают, что это приведет к двум вещам — повышения дивидендов для акционеров этих компаний и консолидации рынка.

Вторая по величине компания на рынке, NYK lиnе, уже объявила о планах по увеличению дивидендов на акцию на 1650% по сравнению с 2019 годом.

Что касается ожидаемых сделок, то масштабных пока нет. Причина заключается в том, что рынок также консолидированный — до 2019 года 10 крупнейших судоходных компаний контролировали 82% рынка.

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