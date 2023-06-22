Названо найприязніше місто в Європі

Компанія Bounce провела дослідження та назвала найбезпечніші та найдружніші міста Європи, передає TimeOut.

При складанні рейтингу експерти в Bounce орієнтувалися на низку факторів від рівня злочинності та щастя до ставлення до ЛГБТК+.

Звання найдружнішого міста в Європі удостоївся Цюріх у Швейцарії. Наступним у списку був Копенгаген багато в чому завдяки своєму рівню щастя та визнанню ЛГБТК+, а третім Мюнхен, де спостерігається виключно низький рівень злочинності.

Топ-10 найдружніших міст Європи, згідно з дослідженням Bounce, виглядає так:

1. Цюріх, Швейцарія

2. Копенгаген, Данія

3. Мюнхен, Німеччина

4. Амстердам, Нідерланди

5. Відень, Австрія

6. Стокгольм, Швеція

7. Берлін, Німеччина

8. Прага, Чехія

9. Едінбург, Великобританія

10. Дублін, Ірландія