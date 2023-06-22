Всі розділи
ГоловнаДаніяНазвано найприязніше місто в Європі
ДаніяНімеччинаТуризм

Названо найприязніше місто в Європі

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
Названо найприязніше місто в Європі

Компанія Bounce провела дослідження та назвала найбезпечніші та найдружніші міста Європи, передає TimeOut.

При складанні рейтингу експерти в Bounce орієнтувалися на низку факторів від рівня злочинності та щастя до ставлення до ЛГБТК+.

Звання найдружнішого міста в Європі удостоївся Цюріх у Швейцарії. Наступним у списку був Копенгаген багато в чому завдяки своєму рівню щастя та визнанню ЛГБТК+, а третім Мюнхен, де спостерігається виключно низький рівень злочинності.

Топ-10 найдружніших міст Європи, згідно з дослідженням Bounce, виглядає так:

1. Цюріх, Швейцарія
2. Копенгаген, Данія
3. Мюнхен, Німеччина
4. Амстердам, Нідерланди
5. Відень, Австрія
6. Стокгольм, Швеція
7. Берлін, Німеччина
8. Прага, Чехія
9. Едінбург, Великобританія
10. Дублін, Ірландія

Свіжі новини

Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua

Також читайте

У Великобританії відкрили найглибший готель у світі

Велика Британія
Новий незвичайний готель з'явився в Уельсі. Він розташований на...

Німецька туристка сіла не в той літак і опинилась у Москві

Німеччина
79-річна туристка з Німеччини переплутала виходи в аеропорту Анталії,...

Складено рейтинг найвпливовіших паспортів світу 2023 року

Люксембург
Портал Nomad Capitalist назвав 10 "найвпливовіших" паспортів світу. Деякі паспорти...

Аеропорт у Римі назвали найкращим у Європі

Італія
Міжнародна рейтингова організація повітряного транспорту дала п'ять зірок римському...

Названо найкращі велосипедні міста Європи

Німеччина
Європейська федерація велосипедистів оголосила переможців конкурсу Velo-city 2023. Цього...

Популярні рубрики

ТуризмТуреччинаРосіяLifeStyleCOVID Travel NewsУкраїнаСШАЄгипетМедицина

Популярні теми

COVID-19Війна РФ проти УкраїникурйозЄвропаПоради туристамкоронавірусАвіаперельотисанкціїаеропорт

Соцмережі

Увага

Повна републікація (передрук) матеріалів сайту dip.org.ua у соціальних мережах заборонена. Часткове передрукування (до 30% обсягу матеріалу) можливе за наявності на початку поста активного гіперпосилання на джерело публікації та клікабельного посилання на сторінку dip.org.ua у соціальних мережах.

При використанні матеріалів dip.org.ua на інших інтернет-сайтах пряме активне гіперпосилання на сторінку, що містить оригінал публікації, є обов'язковим. Посилання має бути помітним і розташовуватися на самому початку публікації. Інакше ми лаятимемося.

Сайт може містити контент, який не підходить для перегляду людьми молодше 16 років.

© 2022 DIP - Туристичний портал. Новини туризму