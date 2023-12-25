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На пляжі Данії шторм викинув тисячі черевиків

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
На пляжі Данії шторм викинув тисячі черевиків

Як повідомляє данський телеканал DR, шторм Pia викинув на пляжі на півночі Данії тисячі черевиків. Це сталося після того, як через негоду судно компанії Maersk втратило 46 контейнерів із товарами.

Уточнюється, що судно Mayview, яке прямувало з німецького Бремерхафена до польського Гданська, 22 грудня потрапило у шторм у Північному морі.

За словами берегового інспектора Тосмаса Дуурлоо, це божевілля. Всюди валяються тисячі черевиків». Крім взуття, що становить більшу частину товарів, що опинилися на березі, на пляжах знайдено також медичне обладнання та невеликі колеса для тачок.

Шторм Pia обрушився на Нідерланди та призвів до підвищення рівня води та закриття всіх штормових бар’єрів у країні вдруге за всю історію. У норвезького круїзного лайнера Maud, який курсував у Північному морі, почалися проблеми з керуванням через пошкодження, отримані під час шторму Pia.

У зв’язку з негодою у Великій Британії авіакомпанія British Airways скасувала понад 20 рейсів напередодні Різдва.

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