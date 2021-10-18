Данія відкриває свої кордони для всіх з сертифікатом Covid

Данія припиняє класифікацію за кольором через Covid-19 для країн ЄС і Шенгенської зони, і громадяни цих країн, зможуть безперешкодно в’їжджати в країну при поданні сертифікатів про вакцинацію, хвороби або негативного тесту на коронавірус.

За повідомленням нашого посольства в Копенгагені, нові правила вступлять в силу в наступний понеділок, 25 жовтня 2021 року.

Всі громадяни ЄС і Шенгенської зони, які не мають відповідного сертифіката, повинні пройти тест ПЛР не пізніше, ніж через 24 години після прибуття в Данію.

Нові вимоги до в’їзду також поширюються на громадян Данії, що мають датське громадянство чи постійне місце проживання в Данії.