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Данія відкриває свої кордони для всіх з сертифікатом Covid

Нові правила вступлять в силу в наступний понеділок.

Гліб Парфененко
Данія відкриває свої кордони для всіх з сертифікатом Covid

Данія припиняє класифікацію за кольором через Covid-19 для країн ЄС і Шенгенської зони, і громадяни цих країн, зможуть безперешкодно в’їжджати в країну при поданні сертифікатів про вакцинацію, хвороби або негативного тесту на коронавірус.

За повідомленням нашого посольства в Копенгагені, нові правила вступлять в силу в наступний понеділок, 25 жовтня 2021 року.

Всі громадяни ЄС і Шенгенської зони, які не мають відповідного сертифіката, повинні пройти тест ПЛР не пізніше, ніж через 24 години після прибуття в Данію.

Нові вимоги до в’їзду також поширюються на громадян Данії, що мають датське громадянство чи постійне місце проживання в Данії.

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