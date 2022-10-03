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У Чилі відкрили найбільший басейн у світі

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
У Чилі відкрили найбільший басейн у світі

Басейн в курортному місті Альгарробо в Чилі вважається найбільшим у світі. Його довжина становить близько кілометра, а площа – понад 8 гектарів. Він був збудований у 2006 році на березі Тихого океану, а роком пізніше був занесений до Книги Рекордів Гіннесса.

У цій частині узбережжя холодна вода, а в прибережній зоні водяться акули. Тому біохімік та підприємець Фернандо Фішман вирішив збудувати масштабний басейн, щоб він заміняв туристам океан. Вода для басейну забирається безпосередньо з океану, а потім проходить етапи очищення та підігріву.

Незважаючи на те, що в деяких місцях басейн дуже глибокий, вода в ньому настільки чиста, що крізь її товщу видно дно. Унікальний басейн приваблює сотні туристів.

Детальніше про найбільший басейн світу дивіться у відео.

До речі, якщо опинитеся в Чилі, не варто нехтувати поїздками країною. обов’язкові пункти програми — пустеля Атакама, яка вважається найсухішим місцем на землі, дощів тут не буває століттями, і місто Вальпараїсо, яке виглядає як ілюстрація до дитячої книги про найказковіші місця на землі. Якщо залишиться час і бажання, можна з’їздити у більш віддалені та менш туристичні місця. Наприклад, до пінгвінів на острові Магдалени, їх дуже багато, і вони зовсім не бояться людей. Ще одна дивовижна чилійська тварина — гірська вискаша, яка виглядає як типова людина типовим ранком типового понеділка. Навряд чи ви її побачите, просто знайте, що вона існує в цьому світі, і, можливо, ваші понеділки стануть трохи менш похмурими.

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