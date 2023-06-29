У Чехії виміряли індекс роздратування мешканців туристами та були здивовані

Інститут туризму Чеського туристичного бюро провів опитування, щоб виміряти так званий індекс роздратування місцевих жителів через наявність великої кількості туристів. Виявилося, він напрочуд низький – всього 2,02 для популярних у мандрівників районів і 1,89 по країні в цілому, повідомляє портал SchengenVisaInfo.

Отримані під час дослідження дані свідчать, що чехи усвідомлюють позитивний вплив і переваги туризму їхньої економіки, тому тепло ставляться до присутності мандрівників. Особливо це стосується населення, яке безпосередньо живе в популярних у іноземців місцях.

А ось жителі Находа, Грженська та Бездеза висловили помірний рівень роздратування щодо туризму з оцінкою 2,63, 2,32 та 2,29 відповідно. Проте й ці оцінки низькі, отже, рівень занепокоєння з боку місцевого співтовариства майже збалансований чи перебуває у стані рівноваги.

«Близько 24% людей, які проживають у туристичних населених пунктах, буквально у захваті від зростання туризму, тому вони дуже вітають розвиток галузі та позитивно ставляться до нього. Те саме стосується і всієї Чеської Республіки», – сказав з цього приводу директор Чеського бюро з туризму.

Він також зазначив, що населення Чехії загалом позитивно ставиться до туризму та вважає його поточний рівень у своїх регіонах задовільним. Щодо негативних думок, то мешканців найбільше непокоїть вплив туризму на транспортну ситуацію в їхніх районах, а не просто присутність туристів.

За словами голови Інституту туризму Петра Янечека, 63% населення Чехії та навіть 67% жителів туристичних районів спокійно ставляться до великої кількості туристів. Усього 13% респондентів по всій країні негативно ставляться до туризму, а ще менше – 3% – виявляють ворожість. При цьому серед мешканців популярних туристичних місць лише 9% виявляють негативне ставлення до туризму, а вражаюче низький 1% демонструє ворожість.

Раніше Чеське статистичне управління оприлюднило дані про те, що в першому кварталі цього року в готелях по всій Чеській Республіці було зареєстровано 3,8 мільйона гостей. Коментуючи ці дані, директор Департаменту статистики торгівлі, транспорту, послуг, туризму та довкілля Чеського статистичного управління Марі Боушкова зазначила, що, порівняно з минулим роком, кількість гостей з-за кордону збільшилася майже на 90%.