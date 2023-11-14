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Складено рейтинг “найбажаніших” країн у світі

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
Складено рейтинг
Pixabay

Видання Wanderlust підбило підсумки премії Reader Travel Awards. Цього року “найбажанішою” країною у світі виявилася Австралія.

За останні три роки Австралія двічі очолювала престижний список завдяки наявності як класичного відпочинку на пляжах Сіднея, так і екзотичнішого — поїздки на острови Кенгуру та Тасманія.

Десятка лідерів виглядає так:

  1. Австралія;
  2. Японія;
  3. США;
  4. Канада;
  5. Коста-Ріка;
  6. Південна Корея;
  7. Південна Африка;
  8. Бразилія;
  9. Нова Зеландія;
  10. Чилі.

З повним списком можна ознайомитись за посиланням.

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