Складено рейтинг “найбажаніших” країн у світі

Видання Wanderlust підбило підсумки премії Reader Travel Awards. Цього року “найбажанішою” країною у світі виявилася Австралія.
За останні три роки Австралія двічі очолювала престижний список завдяки наявності як класичного відпочинку на пляжах Сіднея, так і екзотичнішого — поїздки на острови Кенгуру та Тасманія.
Десятка лідерів виглядає так:
- Австралія;
- Японія;
- США;
- Канада;
- Коста-Ріка;
- Південна Корея;
- Південна Африка;
- Бразилія;
- Нова Зеландія;
- Чилі.
З повним списком можна ознайомитись за посиланням.