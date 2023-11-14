Складено рейтинг “найбажаніших” країн у світі

Видання Wanderlust підбило підсумки премії Reader Travel Awards. Цього року “найбажанішою” країною у світі виявилася Австралія.

За останні три роки Австралія двічі очолювала престижний список завдяки наявності як класичного відпочинку на пляжах Сіднея, так і екзотичнішого — поїздки на острови Кенгуру та Тасманія.

Десятка лідерів виглядає так:

Австралія; Японія; США; Канада; Коста-Ріка; Південна Корея; Південна Африка; Бразилія; Нова Зеландія; Чилі.

З повним списком можна ознайомитись за посиланням.