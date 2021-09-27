Сівший на мілину суховантаж в Болгарії почав протікати, в море випливають азотні добрива

Сів на мілину суховантаж почав протікати, в море випливають азотні добрива

Суховантаж VERA SU який прямував з України в болгарський порт Варна з декількома тисячами тонн азотних добрив 20 вересня через навігаційної помилки сів на мілину в районі селища Камен Бряг на північному узбережжі Болгарії. Повідомлялося, що в результаті удару судна об риф, яке відбулося на швидкості близько 7 вузлів, серйозні пошкодження отримала його носова частина, в тому числі були пошкоджені баластні цистерни, які в даний час повністю затоплені водою. Ніхто з членів екіпажу при зіткненні не постраждав, вони як і раніше знаходяться на борту судна.

План рятувальної операції з визволення застряглого на каменях на північному узбережжі Болгарії суховантажа Vera SU поки не узгоджений. Як повідомляє в суботу з місця подій кореспондент ТАСС, план по перевантаженню товару – близько 3,3 тис. тон азотних добрив – за допомогою плавучого крана на інше судно, щоб полегшити суховантаж і стягнути його з каменів на відкриту воду з подальшим буксируванням на ремонт, був відкинутий.

Експерти, які займалися організацією робіт, прийшли до висновку, що рельєф дна і численні прибережні рифи не дозволяють безпечно провести подібну операцію. Варіант, запропонований турецькою компанією – судновласником, який передбачає часткове розвантаження суховантажу безпосередньо в море, категорично не влаштував природоохоронне відомство, яке нагадало, що судно зазнало аварії в районі заповідника. В результаті вже п’ятий день, незважаючи на відповідну для проведення робіт погоду, ефективних дій з порятунку судна не проводиться.

«Ситуація погіршується, метеорологи прогнозують погіршення погоди – сильний вітер і хвилювання в найближчі дні. Це підвищує ймовірність руйнування судна, яке міцно засіло на каменях», – розповів кореспонденту ТАСС водолаз-дослідник, учасник численних аварійно-рятувальних операцій Михайло Заїмов. Він наголосив на необхідності оперативних дій, в тому числі з використанням для перевантаження плавальних засобів малих розмірів, які можуть безпечно підійти до борту аварійного судна, а також з використанням великих повітряних мішків, які можуть допомогти зняття суховантажу з каменів.

«Треба максимально швидко проводити аварійно-рятувальні роботи, в іншому випадку значна частина азотних добрив потрапить у воду, і вже наступної весни через швидкого розвитку водоростей може змінитися вся екологічна система району», – зазначив експерт.

У суботу незалежне візуальне обстеження корпусу суховантажного судна провів болгарський водолаз Знайдено Нєдев. В інтерв’ю телеканалу BTV він повідомив, що в носовій частині судна відзначається витік добрив через пробоїни в корпусі, через що вода в районі пробоїн каламутна і оглянути їх не вдається. Взяті в зоні витоку проби води будуть відправлені на аналіз в спеціалізовану лабораторію.