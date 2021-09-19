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КИТАЙ

Пасажирське cудно перекинулося в Китаї, є загиблі і зниклі безвісти

Гліб Парфененко
Пасажирське cудно перекинулося в Китаї, є загиблі і зниклі безвісти

За повідомленням агентства Сіньхуа, щонайменше вісім людей загинули і ще семеро зникли безвісти після того, як пасажирське судно перекинулося в південно-західній провінції Китаю Гуйчжоу.

Інцидент стався вчора о 16:50 за місцевим часом (8:50 за Гринвічем) на річці Бейпан. О 00:10 за Гринвічем сьогодні було врятовано 39 осіб, вісім з яких загинули.

Корабель був розрахований на перевезення до 40 осіб. Влада досі перевіряють точну кількість людей, які сіли в нього. Слідство з’ясовує причини нещасного випадку зі смертельним наслідком.

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